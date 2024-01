María se sincera sobre su affaire con un exconcursante de 'La Isla de las Tentaciones'

‘La Isla de las Tentaciones’ ha arrancado su séptima edición por todo lo alto. Cinco parejas han decidido viajar hasta República Dominicana para poner a prueba su amor en una experiencia que no apunta a ser en absoluto sencilla. Aunque es cierto que hay algunos rostros conocidos entre los participantes, como el de Alba Casillas, si hay un dúo que llama especialmente la atención es el formado por David y María. Y es que, ambos se conocieron también en el programa presentado por Sandra Barneda, al que él accedía como novio de Elena y ella en virtud de tentadora.

Al otro lado del charco surgía la llama del amor entre ellos pese al sufrimiento de Elena. Ahora, después de ocho meses de relación han querido ver si su amor es tan fuerte como creen, y para ello han optado por viajar hasta su punto de inicio: “Venimos a ‘La Isla de las Tentaciones’ a poner a prueba nuestro amor en el lugar que lo vio nacer”, han confesado. Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas entre ellos y, antes de sumergirse en esta nueva aventura, tanto David como María se han sincerado como nunca.

María y David vuelven a 'La Isla de las Tentaciones' para demostrarse su amor

La pareja ha revelado que su conexión en el programa fue momentánea e imposible de frenar: “Fue un poco amor a primera vista”, han admitido. Aún así, prefirieron no formalizar su relación al finalizar la sexta edición de ‘La Isla de las Tentaciones’, motivo por el que ambos tuvieron un affaire con otras personas. Aunque la chica a la que conoció David es anónima, la persona con la que María tuvo un romance esporádico también se hizo conocida por su participación en el reality de Telecinco.

Este no es otro que Álvaro Boix. El joven, junto a su exnovia Rosario, formó parte de ‘La Isla de las Tentaciones 4’. El noviazgo entre ellos no avanzó según lo tenían previsto, ya que ella encontró el amor de la mano de uno de los tentadores, Steven. Por ahora, el exconcursante continúa soltero, aunque sí que mantuvo un acercamiento con María que ella considera “un error por su parte”.

Sin embargo, la pareja ha aseverado que se trata de algo que no tienen en cuenta porque no estaban juntos y les sirvió para darse cuenta de que querían estarlo. Es por ello que ahora no han tenido reparo alguno en lanzarse de lleno a una vivencia que promete darles algún que otro quebradero de cabeza.

Si algo tiene claro David, es que poco o nada queda del “Ken infiel” que se presentó en la edición anterior. El joven tiene entre sus objetivos el de desprenderse de la imagen de desleal que una gran parte de la audiencia tiene de él, para demostrar que ahora es un “príncipe fiel” en toda regla.