Pese a ser una de las actrices más conocidas del país, Mar Regueras no está atravesando su mejor momento a nivel profesional. Así lo ha revelado ella misma en una entrevista exclusiva para Espejo Público, en la que han hablado largo y tendido sobre la situación en la que se encuentra y ha aprovechado también para dar un golpe en la mesa y desvincularse por completo de Toni Cantó al escuchar la pregunta de un colaborador.

Tras 3 años de convivencia, es vox pópuli que la historia de amor entre la actriz y el político no llegó a buen puerto. Aún así, ambos han seguido unidos dado el nacimiento de su hija en común, Violeta, que ahora estaría dispuesta a seguir los pasos de sus progenitores a la hora de querer formarse en el ámbito de la interpretación. Un tema al que ha hecho referencia Juanra López en pleno directo y que Mar Regueras ya zanjado de manera tajante: "No me gusta nada esto, parece que las mujeres no tenemos identidad propia si no nos asociáis con un hombre, es una pareja de hace 16 años… Por favor…", comenzaba señalando para mostrar así su desacuerdo con el comunicador.

Pero lejos de dejar ahí su testimonio, la artista ha seguido haciendo hincapié en lo mucho que le incomoda que salga a relucir el nombre de Toni Cantó cuando hablan con ella: "Igual que cuando le hacéis una entrevista al padre de mi hija no mencionáis a sus ex… Creo que es el momento de que empecemos a cambiar… ¿A su padre le preguntáis? No, ni hacéis referencias", preguntaba, visiblemente molesta en lo que se ha convertido en una situación tensa en toda regla.

La difícil situación económica de Mar Regueras

Sin embargo, la actriz ha sabido poner un punto y aparte en esa parte de la entrevista para seguir denunciando en el programa de las mañanas de Antena 3 la situación de precariedad que sufre en términos laborales: "Es la dura realidad que enfrentamos muchos artistas en la industria del entretenimiento, donde la falta de oportunidades nos puede afectar profundamente", comentaba, en un intento por demostrar las ganas que tiene de volver a verse en un cartel y dar vida a algunos personajes dentro de la pequeña pantalla.

En los últimos 11 años, la que fuera nominada al premio Goya a la Mejor Actriz de Reparto en 2003 no ha recibido ni una sola oferta profesional. Unas circunstancias que la han llevado a tener que hacer frente a distintas dificultades tanto económicas como emocionales por las que se ha visto obligada a desempeñar un trabajo en una notaría para subsistir. Pero lo cierto es que Mar Regueras no ha perdido la esperanza de que algún compañero de profesión vuelva a poner de manifiesto su valía frente a los focos para volver a situarse en la primera plana dentro del ámbito cinematográfico de España.