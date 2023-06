Mar Flores da plantón a Sonsoles Ónega tras conocerse la condena de su hijo Carlo

Mar Flores es una de las famosas más solicitadas del momento. Desde que SEMANA adelantase en exclusiva que su hijo mayor, Carlo Costanzia, ha sido condenado a 21 meses de prisión por un delito continuado de estafa agravada, muchos desean conocer cómo se encuentra. Por este motivo, este miércoles, en el programa 'Y ahora Sonsoles' estaba previsto realizar una llamada en directo a la modelo. Así lo anunció Sonsoles Ónega durante la emisión de su programa. "A la vuelta hablamos con Mar Flores, nuestra compañera. Queremos saber cómo está justo el día en el que se conoce una sentencia que condena su hijo a 21 meses de cárcel. En unos minutos, aquí con todos ustedes", anunció. Sin embargo, el plan se chafó por completo. Porque la madrileña, en el último momento, hizo mutis por el foro...

"Hablamos con Mar Flores tras la condena de su hijo", podía leerse en uno de los rótulos del magacín de Antena 3. La imagen se repitió en varias ocasiones a lo largo del espacio. Sin embargo, cuando el espacio había completado la mitad de su escaleta, pararon en seco los avisos. A partir de ahí no se volvió a hacer mención alguna a la intervención en directo de Mar Flores. Sonsoles Ónega no llegó a especificar qué había sucedido, pero parece claro que Mar Flores optó por no atender la llamada del programa.

Lo cierto es que estas últimas horas están siendo muy complicadas para ella. Tal y como ha confesado, no lo está pasando bien. "Soy madre, obviamente estoy destrozada por lo ocurrido con mi hijo mayor, pero tengo cuatro hijos más y tengo que seguir adelante, trabajando", ha confesado en 'Hola'. Este revés judicial tiene a la familia en jaque. Carlo Costanzia tendrá que ir a la cárcel. Mar y su hijo respetan la decisión del juez, pero no deja de insistir en que este es inocente: "Tendremos que acatar la justicia aunque creo firmemente en la inocencia de mi hijo Carlo". Asimismo, ha pedido "respeto" para ella y sus seres queridos en tal delicado momento.

La Audiencia Provincial de Málaga ha dictado sentencia y Carlo Costanzia y su socio tendrán que ir a la cárcel. A esto hay que sumar una multa de cinco meses, con una cuota diaria de seis euros y "una responsabilidad subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas", se recoge en el texto condenatorio. El joven y su amigo han conseguido rebajar la pena de nueve años a 21 meses gracias al dinero entregado hasta ahora.