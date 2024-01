Mar Flores tira por tierra el intento de explicarse de su hijo Carlo Costanzia

La audiencia ha dado la espalda a Carlo Costanzia. Tras señalar a sus padres como el origen de su complicada vida y acudir al plató de 'De viernes' (Telecinco) para seguir hablando de ellos, los telespectadores han decidido cambiar de canal y ver a su madre cómo superaba su prueba en 'El desafío' (Antena 3).

El programa Santi Acosta y Beatriz Archidona había acortado distancias la semana pasada para hacer frente a su principal competidor, pero este viernes se ha desinflado. El espacio que lidera Roberto Leal ha conseguido un 15.2% de share frente al 10.8% 'De Viernes'. Tal vez el dato tenga que ver con el arranque del programa. Carlo Costanzia entra en plató lanzando besos al público, como si fuera una estrella de rock. Llega al sofá y se quita la chaqueta advirtiendo que no se preocupen, que no va a hacer un striptease… Y en cuanto empieza a hablar comienza con los reproches al programa, a la manipulación que, según él, habían hecho para promocionar su intervención como si fuera un ataque a sus padres al culparles de sus adicciones, sus problemas y lo mal que le ha ido la vida. Primeros aplausos.

Siguen los reproches al programa, a los distintos colaboradores y todos los que viven de esto, porque él no es como otros hijos que hablan mal de sus padre: "No voy a tolerar que se me compare con otros personajes". Más aplausos.

La actitud de Carlo Costanzia en el programa 'De Viernes'

El joven echa la culpa a los medios de haber querido buscar la polémica porque él no culpó a sus padres de nada. Y que él iba allí a hablar de él, no de sus padres. El programa insiste en ponerle vídeos sobre el polémico divorcio de sus padres. Y el vuelve a reprochar al programa. Más aplausos. Lo incomprensible de todo esto es que esos aplausos están provocados por el regidor del programa, quien anima a que se ovacione los reproches al programa y las acusaciones es de manipulación.

Fue un poco raro y quienes estaban en casa lo captaron también de forma inmediata y por ello apostaron por ver a Mar Flores. La modelo se convirtió en la ganadora de la tercera gala del espacio de retos y lo hizo gracias a una brillante coreografía junto al grupo Argendance que mezcla la danza clásica argentina con las boleadoras -armas de caza arrojadiza-. Su premio de 7.000 euros lo destinó a la Fundación Aladina y emocionó al público con un discurso cargado de sentimiento. "Las mujeres vamos adelante aunque tengamos 50. No es lo mismo bailar con 20 que con 30. Eso es lo que vengo a reivindicar".