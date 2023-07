Manuel Cortés frena a Emma García por una de sus preguntas en 'Fiesta'

Manuel Cortés se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la última edición de 'Supervivientes' gracias a sus sonados enfrentamientos con Asraf Beno. El hijo de Raquel Bollo se vio obligado a abandonar Honduras por un problema médico y regresaba a España cabizbajo por no poder completar la aventuras. Unas semanas después de la final del concurso, el cantante poco a poco retoma su rutina diaria y sus proyectos profesionales. Este domingo, 16 de julio, el hijo del fallecido Chiquetete ha visitado 'Fiesta' para hablar de su último trabajo musical. En medio de su entrevista con Emma García, el joven no ha dudado en frenarla al no querer contestar una de sus preguntas.

Manuel Cortés ha recordado su bajón físico en 'Supervivientes' antes de que tuviera que abandonar el concurso por un problema médico. El hijo de Raquel Bollo ha explicado en 'Fiesta' que intentó por todos los medios seguir hacia adelante, pero el cuerpo se lo impidió. "Se me paró el intestigo y se me juntó con anemia. Tenía el hígado inflamado", ha contado. Ante esto, Emma García aprovechaba para preguntarle si echaba de menos a Asraf Beno. Algo que pillaba por sorpresa al joven y que se negaba a contestar. "Ya sabes que hoy vengo a estar contigo. Vengo a cantar, no a hablar de eso. Otro día vengo y te hablo lo que quieras", decía para sorpresa de la presentadora.

Sin embargo, Emma García intentaba reconducir su pregunta e insistía en preguntarle a Manuel Cortés si había olvidado sus diferencias con el novio de Isa Pantoja. "He de decir que echo de menos a todos los compañeros. Echo de menos la aventura, la experiencia y también a Asraf", aseguraba de forma cordial y zanjaba el tema. De la misma manera, en el plató de 'Fiesta' también tenían tiempo para hablar de las polémicas que había protagonizado Raquel Bollo a la hora de defender sus a sus hijos. Era el periodista Aurelio Manzano quien le preguntaba al cantante si creía que su madre había perjudicado su concurso. "Todo el mundo comente errores. Al defendernos así demuestra que es una madre de los pies a la cabeza", admitía el joven.

Emma García se va de vacaciones: empieza su verano

Este domingo, 16 de julio, ha sido el último día de Emma García en 'Fiesta'. La presentadora comienza sus vacaciones de verano y se ha despedido de la audiencia hasta el mes de septiembre. Ahora tiene por delante unas cuantas semanas para desconectar y recargar pilas para regresar con fuerza al nuevo curso televisivo. En su ausencia serán Frank Blanco y María Verdoy quienes estén al frente del programa.