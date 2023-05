Manuel Cortés, desalojado de 'Supervivientes' por un problema de salud

Manuel Cortés ha sido desalojado de la playa de 'Supervivientes' después de presentar un fuerte dolor intestinal. El hijo de Raquel Bollo se encuentra en observación, a la espera de pasar unas pruebas médicas que determinarán si puede continuar o no en el reality de aventuras. El joven se ha mostrado positivo y asegura seguir teniendo fuerza para seguir en el concurso.

Manuel Cortés se encuentra estable, pero en observación médica después de que el pasado viernes sufriera un fuerte dolor en el abdomen que le hizo retorcerse. Desde la cama de la enfermería y con un gotero, el concursante ha asegurado que poco a poco va mejorando gracias al equipo médico del programa. "Me ha comunicado el doctor que he mejorado mucho, Me encuentro bien, un poco dolorido", asegura. De la misma forma, ha querido tranquilizar a su familia y ha dejado claro que si las pruebas determinan que puede seguir concursando no se va a rendir.

Desde España, Raquel Bollo ve con cierta preocupación el bache de salud de su hijo puesto que hace dos años tuvo un cuadro parecido debido a una peritonitis que estuvo a punto de costarle la vida. "Si sientes lo más mínimo como la otra vez, te quiero aquí. Nadie sabe lo que pasaste", le decía la colaboradora desde el plató de Madrid muy preocupada. El joven insistía en que no era igual y que habían descartado esa posibilidad. "No tengo fiebre, es un dolor intestinal que me hace doblarme. Me ha dicho el doctor que hay otras posibilidades. Me siento bien, con energía", comentaba.

El enfado de Raquel Bollo tras conocer el problema de salud de Manuel Cortés

Raquel Bollo se enteraba del problema de salud de su hijo horas antes del debate de 'Supervivientes' pues Ion Aramendi lo había avanzado en 'Fiesta'. Desde entonces, se ha mostrado muy intranquila debido a la operación que casi le costó la vida a su hijo hace dos años. "No es un simple dolor de estómago, estuvo con una operación a vida o muerte. Me preocupa, más allá de un concurso.. Ver así a una persona y que siga diciendo desde una cama que tiene que seguir, es que se merece seguir", admite la colaboradora. La empresaria también ha mostrado su enfado con otro de los colaboradores al ver que se reía mientras su hijo explicaba qué le ocurría. Igualmente, el resto de compañeros se han quedado preocupados por el estado de salud de Manuel Cortés. Especialmente su hermana, Alma Cortés, quien se venía abajo segundos después de ver a su hermano montarse en una barca al ser desalojado.