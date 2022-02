Manuel Carrasco se ha sentado en el sofá de ‘La Resistencia’ con una espinita clavada en el corazón, pero con un plan perfecto para poder quitársela y dejar a David Broncano sin palabras. El cantante llevaba en su interior un dardo clavado que llegó a modo de chanza del presentador hace ya tres años atrás y ha tenido que esperar hasta ahora para cobrarse su venganza y poner al conductor de ‘La Resistencia’ en su sitio, quien no tuvo más remedio que agachar la cabeza, dar la razón a su invitado, y reconocer que se siente mal por lo sucedido aquel junio de 2019 cuando se rió del cantante.

Esta trama se remonta al verano del 2019, cuando Manuel Carrasco ofreció un concierto en el Wanda Metropolitano de Madrid ante 55.000 fans. Comentando este espectáculo en la Cadena Ser, David Broncano puso en duda el éxito del cantante y llegó a decir que en todo caso cantaría en los vestuarios del complejo, porque consideraba que no era un artista suficientemente importante como para vender todas las localidades de un recinto tan grande. Unas duras palabras del presentador a las que ha tenido que hacer frente ahora tres años después al tener que entrevistar en su programa a ese artista al que consideraba poca cosa. Las vueltas que da la vida y es que Manuel Carrasco ha sabido cómo dejarle claro hasta qué punto estaba equivocado en su apreciación y con un simple gesto le ha hecho comerse sus propias palabras.

Como viene siendo tradición, cada invitado lleva al presentador un regalo, siendo habituales las tazas personalizadas. Esta vez Manuel Carrasco ha optado por usar este ritual dándole un regalo envenenado: “Te he traído el DVD de aquel día para que veas lo bonito que quedó”. Esto ha dejado a David Broncano en shock, quien no sospechaba que tendría que enfrentarse a sus desafortunadas palabras tres años después: “Pensé que no te habrías enterado y ahora me siento mal”, reconocía sin saber dónde meterse y trató rebajar la dureza de sus palabras alegando que los cómicos a veces tienen la boca muy grande.

También quiso excusar su desaire explicando cómo sucedieron los hechos y en qué contesto realizó tales declaraciones, para que sepa que estaba hablando en clave de humor y que su intención no era restar importancia a su carrera musical. Broncano le dijo a Manuel Carrasco que aquel día en concreto estaba subiendo por la Gran Vía de Madrid en su patinete rumbo a los estudios de radio y que se topó con un autobús con la cara del artista anunciando que iba a actuar en el Wanda Metropolitano de la capital, lo que le llamó mucho la atención pues su nombre no le era tan popular y no tenía referencias sobre su éxito: “No te controlaba ni sabía de la magnitud en la que te movías. Quise hacer la broma y nada más empezar dije ‘menudo flipado, irá a tocar en los baños’. Al día siguiente todo el mundo me mandó noticias de que lo habías llenado y fue como … ‘oh’”, se justificaba ante la atenta mirada de su invitado.

Manuel Carrasco reconoce que su desprecio le sentó especialmente mal y es que no estaba seguro de las ventas que había cosechado su concierto: “A mí en su día me afectó, porque cuando lo dijiste todavía no estaba todo vendido”, aunque ha querido tranquilizar al presentador restando importancia a su ofensa y reconociendo que “no hay rencor” y que mejor opta por dejar la cuestión en tablas para que ninguno de ellos pase un mal rato durante la entrevista, aunque ya era tarde, David Broncano no sabía dónde meterse.

“Lo bonito es que ha pasado el tiempo, los chistes son chistes y has venido a ‘La Resistencia’, así que es muy bonito”, le dice el presentador al cantante de ‘Qué bonito es querer’, uno de los temas que más suena en ‘Sálvame’, pues siempre provoca las lágrimas de María Patiño, entre otras colaboradoras que se sienten identificadas con su letra.

