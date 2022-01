Es el compositor vivo más importante de la música en español. El jerezano Manuel Alejandro, autor de éxitos como ‘Yo soy aquel’, de Raphael, ‘Lo mejor de tu vida’, de Julio Iglesias o hits tan míticos de Rocío Jurado como ‘Se nos rompió el amor‘ o ‘Como yo te amo‘, ha concedido una entrevista a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’. Haber trabajado con los artistas más grandes de nuestro país lo ha convertido en un personaje enormemente atractivo para la audiencia del programa… aunque la mayoría ha tenido que buscar su nombre en Google para saber de quién se trata…

Y es que Manuel Alejandro, de 89 años, es un gran desconocido para el gran público. Al menos para el sector más joven de la audiencia. El mismo que este martes ha disfrutado con las numerosas anécdotas que ha atesorado el músico a lo largo de su dilatada trayectoria profesional. Muchas de ellas tienen que ver con ‘la más grande’, para la que creó canciones históricas: ‘Señora’, ‘Lo siento, mi amor’, ‘Si amanece’ o ‘Se nos rompió el amor’. Un tema que salió a la luz en 1985 en el álbum ‘Paloma Brava’. Y que esconde la historia real de la vida sentimental de la cantante. Para aquel entonces, la relación entre Rocío Jurado y su primer marido, Pedro Carrasco, hacía aguas. Es algo que Manuel Alejandro conocía bien. «Yo ya sabía que su matrimonio se había roto. Sabía lo que iba a pasar. Por eso hice ‘Se nos rompió el amor», ha contado.

La letra del single, como muchos saben, hace referencia a un idilio que ha llegado irremediablemente a su fin: «Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medidas. De darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día». La separación de la chipionera y el expúgil no se cristalizaría hasta el año 1989, cuando decidieron tomar rumbos distintos. Pero tres años antes el amor se les había fugado del todo, por mucho que antaño se devorasen «vivos como fieras».

La primera canción que creó para Rocío Jurado fue ‘A que no te vas’. «Estaban buscando canciones para una película que estaban rodando que se llamaba ‘La querida’. Le hice una canción para esa película. Le hice ‘A que no te vas’, que fue el primer escándalo de Rocío», ha recordado. Otro de los éxitos que ayudó a encumbrar a la tonadillera fue ‘Como yo te amo’, de 1979. Una canción que es una oda al amor, a la pasión. Entonces estaba felizmente casada con el padre de su hija. «Sabía de su vida y de sus movimientos. Sabía que le encajaba totalmente», ha destacado el compositor.

Al hablar de Rocío Jurado, Alejandro ha hecho hincapié en su carisma. «Era muy cariñosa, fenomenal. Con los artistas me tengo que enamorar de ellos y creer en ellos y en su futuro. Si conoces muchísimo en una persona, ya no te dice nada. Me gusta conocerlos lo justo», decía.

«La canción la hago en un momento. Si no te sale en un momento, vete. Las canciones salen del tirón. No las tienes que tocar. Pero para hacer eso hay que leer mucho, estudiar mucho el piano, sentarse mucho en el piano, tocar mucho hasta que sale algo. Es lo que hago dese que tengo ocho años», ha contado en su encuentro con Pablo Motos. Sabe de lo que habla. Se ha dedicado a la música desde que tiene ocho años. Y ha compuesto temas para intérpretes de talla internacional: El Puma, Jeanette, Nino Bravo, Marisol, Plácido Domingo, José José, Marisol, Lolita Flores… Es él quien firma gran parte de las canciones más memorables de la música española, «menos ‘Macarena‘ y ‘El corazón partío«, ha bromeado, «que son las canciones que más dinero han dado».

«He estudiado muchísima música. Mi padre era compositor sinfónico. He estudiado piano, armonía, contrapunto, composición. Sé exactamente lo que es componer. La canción es un pétalo que se desprende de la música. Es un geranio, un jaramago. A la música no le hace falta hacer o rehacer. No hace falta componerla. Como la flor, nace ya hecha. El que no lo canta de una vez, la canción no sirve para nada», ha destacado.

No le gusta que lo llamen «compositor», porque se considera «un escribidor». Utiliza esa palabra porque «no soy escritor», En definitiva, se describe a sí mismo así: «Soy un músico desafinado y un escritor con faltas de ortografía». El próximo 21 de febrero cumplirá 90 años: «Comienzo a quemar, a vivir el primer día de los 90». Es la edad suficiente para echar la vista atrás y darse cuenta de algunos «errores». Como el que cometió, por culpa del machismo de la época, con la canción ‘Lo mejor de tu vida‘, de Julio Iglesias. Un sencillo creado por y para Isabel Preysler, primera mujer del cantante. «Entonces lo que piensa el público en general de Julio Iglesias es que era un macho alfa, que era un fenómeno. En ‘Lo mejor de tu vida’ quedé fatal», se ha lamentado. Y es que aquello del «fuiste mía, solo mía, mía» aún le pesa. Lamentos al margen, ha aplaudido que Isabel Preysler siga tan guapa como cuando era joven: «¡La señora no ha engordado ni un kilo. Sigue con los mismos kilos que entonces!», bromeaba.

