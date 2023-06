Manel Fuentes: “El secreto de la vida es reír mucho”

Es de esas personas que caen bien aún sin proponérselo. Manel Fuentes (52) derrocha simpatía y buen rollo y consigue algo muy difícil en televisión: que nadie hable mal de él. Hace unos días estuvo en Barcelona apadrinando un nuevo modelo de coche Smart #1 y pudimos charlar con él un ratito. El presentador y músico (tiene una banda tributo a su ídolo, Bruce Springsteen, con la que recorre España) aprovechó también para hablarnos de sus nuevos proyectos.

Yo creía que tú eras más de motos.

Sí, la verdad es que sí, pero me he venido con mis amigos a pasar un rato agradable y a ver novedades, que siempre gusta.

El coche, ¿para la ciudad, o el campo y los fines de semana?

Pues mira, el coche lo prefiero para salir de la ciudad los fines de semana. Para moverme por Barcelona prefiero la moto.

Con tu agenda de compromisos, poco tiempo tendrás para hacer escapadas, ¿verdad?

Bueno, siempre hay tiempo, incluso para seguir con los conciertos con la banda. Hace unos días actuamos en Badalona y tenemos una gira que nos llevará también a La Rioja y a varios puntos de España. Y ahí hacer ruta por carretera es algo que siempre me ha gustado mucho, si la distancia no es muy larga. O incluso me gusta buscar opciones intermedias, aunque tenga que coger el avión o el tren me gusta hacer trayectos en coche. Ese momento de música, de estar contigo mismo y con el paisaje en un buen coche, la verdad es que me encanta.

Diez ediciones de “Tu cara me suena”, que se dice pronto.

Sí, más una de anónimos y una de niños.

Y sigue funcionando muy bien. ¿cuál es el secreto?

Nosotros trabajamos muy duro para que esta historia de amor con la audiencia no se termine e intentamos mejorar cada año, cuidando cada detalle y haciendo énfasis en el casting, agradeciendo muchísimo a tanto talento que viene a jugar con nosotros. La verdad es que estamos satisfechos, pero no nos paramos. No dejamos de trabajar duro para que siga gustando el programa.

¿Tienes a alguien en mente que digas que hasta que no lo traigas no vas a parar?

Pues no. Yo creo que año a año todos los que han venido eran el mejor regalo que podíamos tener, con lo cual seguro que en próximas ediciones el elenco que venga me va a encantar tanto como todos los que han venido anteriormente. Cada edición ha tenido mucho corazón, mucha alma y la verdad es que han sido fantásticas todas, con lo cual no hay nadie por quien suspire.

El éxito del programa parece claro ¿y el tuyo? Hace unos días te comparaban con Jordi Hurtado y cada año estás mejor, ¿qué haces?

Pues poca cosa, la verdad. Intento hacer un poquito de deporte, la música llena mucho mi vida, la lectura y el estar con gente que te llena de energía, con mis hijos, con los amigos, y reír mucho. Yo creo que ese es el secreto de la vida, reír mucho.

Tu nuevo concurso, 'The fall'.

Es un formato precioso porque tiene algo como de Monopoly y de Risk a la vez, hay 100 participantes, cada uno tiene una casilla y cuando te atacan de la casilla de al lado tienes que competir en diferentes categorías y gana el que se termina quedando con todo el tablero. Es muy emocionante y es en un plató brutal.

¿Ya lo estáis grabando?

No, aún estamos en fase de preproducción y aún estamos sin fechas de estreno ni nada, eso lo sabrá la cadena.

Entonces, ¿cómo se presenta el verano?

Pues maravilloso, con muchos bolos, con tiempo también para disfrutar de las vacaciones con mi familia, que eso es lo mejor.

¿Dónde te podemos encontrar?

Siempre cerquita del mar.