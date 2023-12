Malú afronta en directo las preguntas más personales en 'El Hormiguero'

Malú lleva unos días de lo más intensos en lo que se refiere a apariciones públicas. Aunque siempre se ha caracterizado por mantener su vida personal en un discreto segundo plano, la cantante parece haber cambiado de opinión. De hecho, hace unos días hacía sus confesiones más íntimas a Risto Mejide en 'Viajando con Chester'. Ahora se espera que haga lo mismo en directo en 'El Hormiguero', el programa de Pablo Motos al que está invitada este mismo lunes.

Lo mismo que ha revelado estos días lo podría contar ahora en el plató del programa de Pablo Motos, que es líder en su franja horaria. Malú podría recibir por parte del presentador de televisión algunas preguntas acerca de su vida personal ahora que este sabe que las ha contestado abiertamente en platós de otros medios. Eso sí, hay que destacar que ahora se trata de un formato en directo y no grabado.

Malú ya ha ido varias veces al plató de 'El Hormiguero'

La coach de 'La Voz' siempre ha preferido expresar sus sentimientos a través de las canciones, pero ha hecho una excepción para hablar. Ha dado el paso ahora de romper las reglas y ha hablado de los motivos de su ruptura con Albert Rivera. De hecho, Risto Mejide le pregunta tajante: "¿Te has marcado un Shakira?", haciendo referencia a la última canción de la cantante, 'Ausente', que muchos interpretaron como un auténtico dardo hacia el padre de su hija. "He hecho lo que he hecho toda la vida: contar una realidad, contar un dolor", sentenciaba ella.

De hecho, no dudó en hablar de los motivos que propiaron la ruptura entre ella y el expolítico. Risto le preguntaba a Malú si la llegada de un hijo multiplicaba lo que hay en una pareja, la cantante lo afirmaba rotundamente: "Yo creo que sí, planteado como lo bueno y lo malo. También creo que separa mucho si las dos personas no están en el mismo sitio. Crea un mundo". Unas palabras con las que confirmaba uno de los motivos de su ruptura con Albert Rivera. Y es que el nacimiento de su hija Lucía pudo "separar mucho" a la pareja.

Una relación muy discreta, fuera de los focos

Con este paso de contar más detalles de su relación con Albert Rivera y su posterior ruptura, Malú deja atrás la discreción después de haber estado con él durante cuatro años. Fue el pasado mes de junio cuando se confirmó el fin de la relación de Malú y Albert Rivera, después de cuatro años de discreta relación y una hija en común, la pequeña Lucía. Su romance comenzaba hace ahora cinco años, en diciembre de 2018, cuando ambos coincidieron en la fiesta del 50 cumpleaños de Alejandro Sanz. Desde el primer momento fueron muy discretos y tuvimos que esperar seis meses para poder ver las primeras imágenes de ambos juntos, paseando por la calle, ajenos a las curiosas miradas pero sin ningún tipo de contacto físico.