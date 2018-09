Makoke, séptima concursante confirmada de ‘Gran Hermano VIP’

Los rumores se han terminado cumpliendo. Desde que se confirmara su separación de Kiko Matamoros, muchos han sido los rumores que apuntaban a Makoke como una de las concursantes más esperadas de la edición. Pues por fin se ha confirmado: Makoke se ha convertido en la séptima concursante de la 6ª edición de ‘Gran Hermano VIP’.

La expareja de Kiko Matamoros no ha dudado en mostrarse muy ilusionada en su Instagram después de la confirmación de la noticia: “Y me voy… con ilusión y muchas ganas de mostraros cómo soy, me atrevo a entrar en la casa de @ghoficial. Estoy preparada y deseando vivir esta aventura única #makokeghvip“, ha escrito junto a una imagen de sí misma.