'¡Vaya vacaciones!' ya ha despertado los primeros conflictos entre sus concursantes. En la primera gala ya se enfrentaron a la "ceremonia de las estrellas" y sus primeros vídeos. Makoke se convertía en el tema de conversación de alguno de sus compañeros como Marta Peñate o Cristina Porta. Ambas compartían confidencias y se cuestionaban, incluso, de su papel con Kiko Matamoros públicamente. Luna Zacarias y Aguasantas, por su parte, bromearon sobre la edad que tendría y su trayectoria profesional. Todos estos comentarios no sentaron bien a la colaboradora de 'Fiesta' que terminó muy enfadada, llorando y recriminándoles su actitud.

"Vaya dos cínicas como la copa de un pino. Me encanta haber visto el vídeo. Afortunadamente soy muy ingenua y no tengo que rajar mal de vosotros para tener vídeos", les recriminó antes de estallar. Ya no pudo más y terminó reconociendo lo dolida que estaba. "Qué pena ser tan jóvenes, tan envidiosas y tan malas. Os pensáis que cumplir años es un delito", repetía ante las disculpas por lo escuchado. Sin embargo, para ella y para Javier Tudela, su hijo, ya era tarde. "Fastidia mucho que mi hijo esté viendo todo esto. No se lo merece. Pensé que estaba rodeada de amigos y no le deseo a ninguna madre esto", asumía ante las cámaras. Salió en defensa de su madre Makoke y se enfrentó a Cristina Porta por lo que habían dicho de ella. "Que te lo pienses antes de hacerlo. Tus bromas son una mierda", les lanzó.

El enfado de Makoke y Javier Tudela con las críticas en el reality de Telecinco: "Que te lo pienses antes de hacerlo"

A pesar de todo, Makoke recibió las disculpas de sus compañeros, especialmente por parte de Marta. Esta veía la incomodidad de la situación y de su pareja Tony Spina, ex pareja de la colaboradora con la que mantiene una buena relación. "Para mí es un compromiso. Siempre estaré con mi pareja pero les tengo cariño y me sabe fatal", le explicó. Esta rectificó y afirmó haber protagonizado "un vídeo de víboras, no te lo voy a negar". Fue una noche agridulce para Makoke y Javier Tudela. Mientras que ella se convertía en objeto de críticas, la pareja se alzaba como ganadora de la primera inmunidad. Luján Argüelles les entregó el primer brazalete dorado por haber sido los ganadores de la prueba del barro y un circuito en la playa. Con él se convertían en los inmunes de la noche y no podrían ser nominados después.