Makoke contra las cuerdas: Julio Iglesias podría tomar acciones legales contra ella

Makoke ha reaparecido en ‘Sálvame’ para hablar de la entrada al 2019 alejada de Kiko Matamoros después de más de veinte años de relación. Lo que no se esperaba era la sorpresa que Gema López le tenía preparada. Una noticia que le ha pillado por sorpresa, tanto a ella como al resto de colaboradores.

Gema López asegura: “Yo con la persona con la que he hablado es una persona muy cercana a Julio Iglesias. Después de recibir la primera información, he llamado por teléfono para contrastar y que me contaran absolutamente todo. Sobre todo porque me llamaba la atención de que Julio a estas alturas tome determinadas decisiones o de determinados pasos”, comenzaba diciendo ante la mirada de una Makoke preocupada.

“A mí me cuentan que hoy a la una de la tarde se habría dado la orden a un despacho de abogados para enviarte un burofax en el que se te exigiría que rectifiques y niegues que tuviste una relación con Julio Iglesias. Lo que se pide es que desmientas la relación sentimental. Porque de lo contrario se procederá a tomar medidas legales”, ha soltado el bombazo que ha dejado a todos boquiabiertos.

Después de esta noticia, Makoke ha querido responder a Gema López: “No me preocupa. A nadie le agrada tener una demanda, pero yo he contado una parte de mi vida que no se conocía y no tengo ningún reparo en negar”, ha empezado diciendo Makoke.

Gema López ha dejado entrever que quizá Julio Iglesias podría haber pagado a Makoke para que esta guardara su silencio, algo que la ex de Kiko Matamoros ha negado por activa y por pasiva: “Jamás”, ha dicho. “Evidentemente era una cosa que yo no quería que se supiera porque no me apetecía porque yo era muy joven y no me sentía orgullosa de haber estado con una persona 26 años mayor que yo”, continuaba explicando.

“Yo de esta relación no voy hablar más y menos sabiendo que me van a demandar. Si antes no he hablado, menos ahora. Pero vamos que me da igual. Mi verdad es mi verdad y punto”, ha sentenciado. ¿Le llegará finalmente el burofax? Parece que Makoke no está empezando el 2019 con buen pie.

