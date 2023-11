La madre de Avilés, decidida a dejar de defender a su hijo en 'GH VIP 8': el motivo

Desde que se convirtiera en concursante oficial de 'GH VIP 8', José Antonio Avilés ha protagonizado todas y cada una de las últimas peleas dentro de la casa de Guadalix. La convivencia está causando estragos y los últimos en salir admiten que están fuera del concurso por culpa del colaborador. Este domingo, durante 'El Debate' presentado por Ion Aramendi, la madre del concursante, Carmen, ha interrumpido el programa porque no quería seguir defendiendo a su hijo debido a determinados comentarios que estaba escuchando por parte de los colaboradores que estaban en plató.

Carmen interrumpía a Ion Aramendi y aseguraba que no iba a seguir defendiendo a José Antonio Avilés porque consideraba que no se le estaba preguntado por hechos concretos del concurso de su hijo. "Me voy a retirar. Afuera hay un malestar que va incrementando, cosa que dentro de la casa no lo hay", comentaba y justificaba su opinión con las nominaciones del pasado jueves. "Fuera está peor visto que como es dentro del concurso y no creo que mi intervención valga para nada", admitía.

Ion Aramendi se quedaba sorprendido y le dejaba claro que su papel también era importante porque aportaba un punto de vista diferente. "Los que analizamos somos los que estamos fuera", explicaba. "No voy a dejar de defender a mi hijo, aquí estoy para representarle, pero no lo voy a defender de nada. Intento hacer unas aclaraciones. Llega un momento en el que tiene que darse uno por vencido de que la opinión de fuera no se puede explicar nada porque das por hecho todo, que tu mala persona la saca Avilés", decía Carmen en referencia a Marta Castro, quien previamente compartía su creencia de que había salido por culpa del colaborador. "Yo no me he dejado influenciar por nadie, mucho menos por Avilés. Es cierto que la unión con él me vino fatal y quizá por eso estoy hoy aquí", eran las palabras exactas de la ex de Fonsi Nieto.

Ion Aramendi intenta mediar para que la madre de Avilés no se retire

Ante las palabras de la madre de José Antonio Avilés, Miguel Frigenti salía en defensa del programa: "El que se está ganando esta fama es tu hijo haciendo este concurso". Estas palabras no sentaban bien a la defensora del tertuliano y volvía a explicarse: "He dicho que la intervención de Marta de que sigue empeñada en que ha sacado algo malo. Tú te reflejas... Él tiene su concurso". Era Ion Aramendi quien volvía a tender puentes y le recalcaba la importancia de que ella tuviera una opinión diferente al resto. "Si no te sientes cómoda y no quieres seguir participando, también estaremos encantados. Está en tu mano", decía el presentador.