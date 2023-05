Lydia Lozano y su surrealista llamada a la RAE: "Para empezar no me insulte"

Lydia Lozano no ha tenido un martes común en 'Sálvame'. Esta vez no le ha tocado estar en plató para comentar la actualidad del corazón, sino que ha tenido que salir a la calle para ejercer de reportera. La periodista tenía varias funciones, entre otras conseguir que la Real Academia Española reconociera varios términos propios del programa como 'chuminero', 'pulpillo' o 'hijo de hospital'. Para ello se ha personado en el edificio de la institución en Madrid, instante en el que ha aprovechado también para llamar en directo, llamada muy comentada, por cierto, en redes sociales.

Lydia Lozano:”Es que no te escucho Valdeperas”

Conserje RAE:”Para empezar no me insulte” POR FAVOR JAJAJAJ #yoveosalvame pic.twitter.com/JL9NV4qFxX — Marcos🇪🇸 ( @ProgramasTV__) May 30, 2023

"Quiero saber el horario de la RAE para hacer unas gestiones", comenzaba diciendo Lydia Lozano al personal de la RAE que le atendía al otro lado del teléfono. Sin embargo, la llamada se dificultaba al no oír Lydia lo que le decían desde la institución. "Es que no le oigo, Valldeperas", decía poco después, refiriéndose a David Valldeperas, director de 'Sálvame' y quien a su vez hablaba a Lydia por el pinganillo. Justo en ese momento, el trabajador se quedaba en silencio y le recriminaba a la colaboradora: "A ver no me insulte, eso para empezar". Unas palabras que desataban la risas entre los compañeros en plató, de hecho, Terelu rompía el hielo y le decía a su jefe entre carcajadas: "Valldeperas eres un insulto".

Al parecer, era un conserje la persona que respondía las dudas de Lydia Lozano. Ha sido precisamente él quien ha pedido a Lydia que utilice otras vías si quiere plantear algo a la RAE, dando igual la insistencia de la tertuliana. "No admite visitas la Academia. Si quiere hacer una gestión, mande un correo electrónico o póngase en contacto con Twitter", deslizaba.

Esto no es lo único que se ha propuesto desde 'Sálvame'. El programa vespertino, además, ha creado una petición de firmas para convertirse en "Bien de Interés Cultural" y así se lo han propuesto al Ministerio de Cultura y a la consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid. ¿Conseguirán su deseo? Solo el tiempo lo dirá.

Lo que sí está confirmado es cuándo será el último programa de 'Sálvame'. El viernes 23 de junio será el último día en el que el espacio de televisión emitirá en Telecinco y lo hará tras 14 años trabajando a destajo y entreteniendo al público.