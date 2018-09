6 Terelu y Belén no la defienden

Ante las duras acusaciones de traición de Kiko Matamoros hacia Lydia Lozano, sus compañeras Terelu Campos y Belén Rodríguez terminaron por darle la razón a él. Así se lo explicaba Terelu: “Te lo he dicho antes. Ha sido una gran torpeza lo que has hecho. Yo jamás en la vida jugaría con nada de un compañero, me caiga bien o me caiga mal, me haya hecho daño o no”.