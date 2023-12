Lydia Lozano se rompe tras escuchar la opinión que tiene Jorge Javier Vázquez sobre ella

Lydia Lozano está inmersa en su nueva aventura profesional tras meses alejada de la pequeña pantalla. Desde el cierre definitivo de 'Sálvame', la madrileña no se había vuelto a sentar en un plató como colaboradora habitual. 'Mañaneros', de RTVE, confirmaba recientemente su vuelta a los ruedos y su incorporación al programa que presenta Jaime Cantizano. Aunque en noviembre estrenó 'Sálvese quien pueda', el 'reality' de Netflix, lo suyo es el directo, como ha manifestado en numerosas ocasiones. Es en este contexto donde se ha destacado como una de los grandes referentes del espectáculo televisivo. En el extinto formato insignia de La Fábrica de la Tele la vimos llorar, enfadarse, abandonar los directos... Sus emociones a flor de piel siempre fueron su principal carta de presentación del que, ahora, ha vuelto a hacer gala por obra y gracia de Jorge Javier Vázquez. La contundente opinión que ha emitido sobre su excompañera no ha podido con su temple y ha acabado echa un mar de lágrimas.

Lydia Lozano, sorprendida por sus compañeros en el día de su cumpleaños

Desde el traumático desmantelamiento de 'Sálvame' en julio, Lydia Lozano no había encontrado su sitio en un programa diario. En estos meses de incertidumbre, los colaboradores del programa han buscado nuevos proyectos con más y menos suerte. Finalmente, Televisión Española confirmaba la incorporación de la mujer de Charlie en la mesa de crónica social de 'Mañaneros'. Un género al que ha dedicado más de 30 años de su vida, participando en formatos tan míticos como ‘Tómbola’ o ‘A tu lado’.

Lydia volvía a su puesto de trabajo este martes 12 de diciembre coincidiendo con una fecha más que señalada para ella: el día de su 63 cumpleaños. No contaba con que sus nuevos compañeros le habían preparado una sorpresa del todo inesperada. Jorge Javier Vázquez aparecía en antena para dedicarle unas bonitas palabras. El reportero quería saber qué pensaba el presentador, que recientemente se pronunció tajante sobre el cierre de La Fábrica de la Tele, sobre el fichaje de su compañera. "Que se quede muchísimo. Ella es buenísima", respondía Jorge Javier muy contundente. Pero ahí no ha quedado la cosa.

La reacción de la colaboradora a las palabras de Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez ha alabado, entonces, el buen hacer televisivo de Lydia Lozano y se ha negado a darle ningún consejo. “Pero qué consejo le voy a dar si ella es la televisión con patas. Mira, el hermano de Belén Rodríguez, que se llamaba Pedro Rodríguez, dijo hace ya muchísimos años que Lydia Lozano era un formato de televisión en sí misma. Fíjate que visión tuvo”, sentenciaba el de Badalona. Las palabras de Jorge han obtenido una respuesta inmediata por parte de la colaborado. Muy emocionada, no ha podido evitar romperse, aunque ha tratado por todos los medios que la cámara no captara sus lágrimas. "No puedo llorar aquí", ha explicado, con los ojos vidriosos.

Algo más compuesta, Lydia ha tomado la palabra para agradecer el bonito gesto. "Pedro Rodríguez era un mago de la televisión. Fue el que me metió en todos los debates. Era tan inteligente... Gracias, Jorge”, ha señalado, visiblemente emocionada.