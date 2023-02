Lydia Lozano no ha podido aguantar más y ha entrado en 'Sálvame' muy disgustada por todo lo que estaba sucediendo. La tarde no hacía más que complicarse desde que su compañera y amiga Carmen Alcayde señalara a la colaboradora como asistente a un local de intercambio de parejas. Con la voz entrecortada, sin parar de llorar y muy afectada por la situación, no podía creerse que se estuviera hablando de ella en estos términos y menos la que considera su amiga. Completamente agitada, ha preferido recalcarle a su compañera el mal que estaba sintiendo: "Yo por ti hubiera dado la cara".

Lo que peor ha llevado la colaboradora, con diferencia, es que no se haya molestado si quiera en llamar. Reprochándole esa actitud, su no defensa ha sido toda una declaración de intenciones. Para ella "tenías que haberte subido al pulpillo a decir que es mentira, pero no has tenido nada para hacerlo". Las disculpas de Alcayde no tardaron en llegar al ver el estado en el que estaba su amiga. De hecho, en ningún momento pensó que se lo estaría tomando mal. Sus palabras al trasladar su nombre a los espectadores ya apuntaban hacia eso: "Que me perdone la colaboradora pero lo tengo que decir, supongo que ella también lo diría de mí". Estas solo parecían resignar a una Lydia Lozano, que habló con ella en privado y llegó incluso a cortarle la llamada.

Intentado calmar los nervios, la colaboradora no tiene miedo a la información, sino a todo lo que esta va a generar en los próximos días. La única explicación que se le ocurría en este momento para asimilarlo era que "da mucho morbo decir que Lydia estuvo en un sitio". Un testigo de todo esto fue el encargado de destapar la caja de los truenos en Telecinco. Su testimonio, que dio manteniendo su anonimato tras una máscara, fue lo que provocó la cascada posterior de informaciones. A este se terminó sumando hasta Patricia Donoso, que le hizo a saber a Jorge Javier Vázquez a través de un mensaje la confirmación de ciertos detalles.

Lydia Lozano y Carmen Alcayde, ¿ruptura de una amistad?

La tensión ha continuado aumentando en el plató de 'Sálvame' cuando, completamente rota, Carmen Alcayde ha salido del mismo pidiendo disculpas por lo sucedido. Desde su casa, el disgusto de Lydia Lozano era más que notorio, sobre todo por la relación de amistad estrecha que ambas y sus parejas han mantenido desde hace más de 20 años. Apuntaba a que "sabe perfectamente que a Charlie no le gusta que hablen de él por televisión" y, aún así, parece no haberlo tenido en cuenta. El detonante ha sido recibir un mensaje de este donde daba por finalizada su amistad: "ya tienes un amigo menos".

La colaboradora de televisión ha salido en defensa de su pareja y pedía mucha más comprensión de la que parecía estar existiendo. Estaba siendo una tarde muy complicada para ambos como para obviarlo: "Dejadle en paz, hablad de mí...No tenía ni idea del mensaje pero está en su derecho, la adora". Antes de la tensa llamada ya planteaban la posibilidad de que la amistad de Carmen Alcayde con ambos quedara totalmente rota: "No sé si me va a perdonar, no he tenido nunca ninguna con ellos". La esperanza de que se pueda llegar a un buen término permanece pues, antes de despedirse, dejaron entreverlo: "No pasa nada, te perdono Carmen. Eres muy buena gente".