Así ha sido el divertido debut de Lydia Lozano en Televisión Española

Tan solo unos días después de darse a conocer la noticia, Lydia Lozano ha debutado en Televisión Española. La que fuera colaboradora de ‘Sálvame’ se ha convertido en el nuevo fichaje estrella de ‘Mañaneros’, el programa que conduce Jaime Cantizano en la cadena pública. Como no podía ser de otra manera, la tertuliana ha aterrizado en el espacio matinal por todo lo alto y haciendo gala de su característico humor.

Durante la promoción de ‘Sálvese quien pueda’, los trabajadores del que fuera el programa de las tardes de Telecinco hicieron gala a su búsqueda de empleo. Para ello, todos elaboraron una serie de currículums y Lydia Lozano ahora ha entregado el suyo: “Me llamo Lydia Lozano y he presentado mi currículum y espero que os haya gustado”, ha comenzado explicando la madrileña con cierto toque cómico.

Las palabras de Lydia no han quedado ahí, y ha seguido haciendo hincapié en sus cualidades para hacerse con la vacante de Televisión Española: “Bueno, creo que en mi currículum se ve que en todos los trabajos que he hecho he hablado de sociedad, de famosos…”, continuaba, visiblemente volcada en esta nueva etapa profesional que, por ahora, promete ser todo un éxito.

La emotiva sorpresa de Lydia Lozano en su primera aparición en 'Mañaneros'

La mañana de la periodista ha estado repleta de sorpresas. El equipo de ‘Mañaneros’ ha acogido a Lozano con los brazos abiertos y así lo han demostrado a la hora de llevar a plató a Mercedes Milá. La emblemática presentadora de ‘Gran Hermano’ fue durante muchos años uno de los buques insignia de Telecinco, razón por la que forjó una amistad con Lydia que permanece pese al paso del tiempo.

Las dos comunicadoras no han podido evitar fundirse en un tierno abrazo al verse las caras por primera vez después de mucho tiempo: “Tú fíjate, toda la vida juntas y ahora en La 1, en Televisión Española, esto significa algo Mercedes”, ha pronunciado la que fuera compañera de Jorge Javier Vázquez, dejando entrever que el destino les ha deparado algo positivo y en común tras su marcha de la cadena de Fuencarral.

Cuando Lydia se ha sentido más cómoda al estar al lado de Mercedes, ha expresado cómo se ha sentido al dar pistoletazo de salida a esta nueva etapa: “Esta mañana he estado como tú la semana pasada (…) Me sentía esta mañana muy nerviosa, tú has estado hace 33 años en esta casa y yo la primera vez estuve en Radio Nacional con Nieves Herrero. ¡Aquí venía a hacer reportajes a Ángel Cristo, tú fíjate, que está de moda ahora! Es una maravilla que el primer día que esté aquí hayas venido porque me das muy buen rollo”, ha exclamado.

Minutos más tarde, Milá ha tomado la palabra para hacer referencia a una anécdota de su nueva compañera de cadena: “Trabajadora eres, ocurrente eres, elegante eres… Tienes un gran defecto, que se maquilla como una puerta. Siempre la veía por los pasillos de Telecinco y la decía ‘con lo guapa que eres…’”, ha contado, provocando así la carcajada inmediata de Lozano.