Luján Argüelles responde tajante a Alba Carrillo: “No le presto mucha atención”

Tan solo hace 6 días desde que Alba Carrillo explotase en su canal de Twitch y decidiese cargar duramente contra Ana Rosa Quintana, Mediaset y ‘¡Vaya Vacaciones!’, el nuevo reality de Mediaset que se estrena esta noche y que la colaboradora se encargó de reventar: “Me da la impresión de que va a ganar Jorge Pérea. Spoiler. Hoy me ha escrito una persona que está en contacto con Mediaset para decirme ‘por favor, no digas que Jorge ha ganado el reality, porque hay mucha gente que ha trabajado en ese programa y estás jugando con el pan de todos los que trabajan ahí”, decía una Alba desatada, desvelando en ese mismo instante uno de los secretos mejor guardados de este reality: la pareja ganadora.

Ahora ha sido su presentadora, Luján Argüelles, la que ha querido salir al paso y responder a las declaraciones de Alba en una entrevista que ha concedido a Fórmula TV. La asturiana se ha mostrado tajante con la ‘opinión’ de la estudiante de criminología, defendiendo al formato y a su productora: “No sé si lo que dice es acertado, no tengo idea. No lo he podido ver y a partir de ahí, nosotros tenemos un programa divertidísimo, cargado de momentos mágicos y de momentos que yo creo que la gente los va a visitar. Luego ya, a las palabras de Alba Carrillo, como comprenderás, no lo he visto, ni le presto mucha atención. Entiéndeme, lo que estoy diciendo es que no sé lo que ha dicho y ella sabrá”.

Al final, lo que hizo Alba destripa gran parte del interés de la audiencia en el programa, y es que la gran final siempre suele ser la gala más vista de cada reality. Ver quién gana es uno de los mayores activos que tienen este tipo de formatos. Aún así, Luján lo tiene claro: “Creo que hay que ver '¡Vaya vacaciones' porque, al margen de la opinión de alguien que no tiene un cargo directivo ni en la productora ni en el canal como para tener la información con absoluta certeza de las cosas que han pasado, lo que más pesa es el proceso. Lo que viven, lo que hacen, cómo lo abordan, cómo se enfrentan a las cosas”, deslizaba devolviéndole el ‘zasca’ a la que fuese colaboradora de ‘La Isla de las tentaciones’, un formato de la misma productora que ‘¡Vaya Vacaciones!.