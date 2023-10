Luitingo y Pilar Llori protagonizan el primer beso de 'GH VIP 8'

¡Habemus beso en ‘Gran Hermano VIP’! Ha pasado casi un mes desde que la casa de Guadalix abrió sus puertas por octava vez para este reality. En estas cuatro semanas, las paredes del hogar de los famosos han visto de todo: discusiones, llantos, y en algunos casos amor desmesurado. Y es que, aunque hay a quienes no les ha hecho falta más tiempo para saber que no encajan ni amistosamente con algunos de sus compañeros de programa; otros se han dejado fluir para dar comienzo incluso a una historia de amor. Tanto es así, que Luitingo y Pilar Llori han puesto el broche de oro a la tensión sentimental que venían acumulando durante días con un apasionado beso que las cámaras captaban.

Aunque ambos iniciaban esta aventura televisiva dejando a sus respectivas parejas en casa, finalmente han optado por iniciar una nueva vida dándose una oportunidad. El cantante fue quien dio el primer paso al solicitar en el confesionario un momento íntimo en el que despedirse de su novia y poner punto final la su relación dado que su sentimientos por la influencer iban in crescendo. Unos días más tarde, Pilar abría su corazón ante Marta Flich al confirmar que también siente algo por su compañero: “No quiero negar lo innegable, le admiro como persona y como hombre. Siento por él admiración y… No sé cómo decirlo… Me gusta estar con él”, admitía.

Tras haber revelado sus sentimientos por medio de una conversación en el jardín, Pilar y Luitingo se metieron en la cama juntos y saltaron las chispas. El intérprete pidió a la modelo que se acercara más. Aunque en un primer momento ella tuvo dudas al preguntar “¿más cerca todavía?”, finalmente accedió y se fundió en un romántico beso con su compañero. Un momento íntimo del que la joven se hacía eco a la mañana siguiente, lo que provocaba la sorpresa inmediata de Laura Bozo, Albert Infante, Jessica Bueno y Carmen Alcayde, entre otros.

Pilar Llori y Luitingo: besos por doquier en Guadalix

La madre del primer hijo de Kiko Rivera se interesó más por el acercamiento entre Pilar y Luitingo al preguntar a su compañera si este último “besa bien”: “Sí, igual que yo, de la misma manera”, decía la modelo entre risas. Por su parte, Luitingo aseguraba haber sido él quien había incitado a Llori a que diera un paso al frente con él: “Fui yo que te lo pedí 40 veces”.

Desde ese momento, los besos entre ellos no han dejado de producirse. Ambos concursantes aprovechan cualquier momento de intimidad para dar rienda suelta a su pasión, y eso es lo que ha sucedido durante esta misma tarde en el jacuzzi. Cuando el resto de participantes de ‘Gran Hermano VIP’ estaban en otras estancias de la casa, los dos jóvenes han protagonizado unos segundos de lo más románticos en los que han derrochado complicidad por doquier. ¿Estaremos ante una nueva pareja?