Luitingo pide a 'GH VIP 8' poder dejar a su novia

Las tramas dentro de la casa de Guadalix no dejan de sucederse. Mientras que algunos concursantes se preguntan cuál es la razón del abandono de Oriana Marzoli de 'GH VIP 8', otros están pensando más en lo que pueden pensar fuera sobre algunos roces que están pasando dentro de la casa más famosa de la televisión. Es el caso de Luitingo, quien cada vez está más y más a gusto con Pilar Llori. Tanto es así que está planteándose dejar a su novia y ha pedido a la dirección del programa poder hacerlo.

Luitingo no para de pensar en la relación que tiene fuera de 'GH VIP 8'. Tiene en la cabeza a Carmen, su novia, con la que lleva tres meses. Sin embargo, su estrecha amistad con Pilar Llori está provocando que se replantee sus sentimientos. El cantante ha acudido al confesionario para hacerle una operación al 'Súper'. "Tengo que hablar contigo una cosa seria y fuerte. Te tengo que contar una cosa y tú me tienes que dar una solución porque yo tengo que hacer algo. Necesito solucionar, necesito arreglar algo con el exterior. No es una cosa fácil tampoco. No sé cómo será, cómo no será", expresa la voz de 'Operación Camarón'.

En concreto, Luitingo sigue los consejos de Jessica Bueno en su confesión. En concreto, días atrás, la sevillana le pidió que antes de poder desarrollar su relación con Pilar Llori, primero debería poner fin a su historia fuera de Guadalix. "También es la primera vez que me pasa algo así. Aquí no me acuerdo mucho de lo que tengo fuera. Me pego con Pilar 24 horas, me he pegado con la Pilar más días y más horas que con mi pareja. Yo lo que quiero es solo si hay una posibilidad de yo poder quedarme tranquilo con mi corazón y conmigo mismo de explicar las cosas. Tan de que dejo la relación", se le escucha decir al concursante en el confesionario.

Los sentimientos de Pilar Llori

Pilar Llori tiene muy claro que empieza a sentir algo por Luitingo, a pesar de que intenta negarlo. Sin embargo, es consciente de que su novio la está esperando fuera. Es por este motivo por el que no quiere que pase nada con el concursante. Ella misma explicó que antes dejaría a su pareja, con el que lleva cerca de ocho años.