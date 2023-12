Luitingo no se ha recuperado de la salida de Jessica Bueno de la casa de 'Gran Hermano VIP' y así lo han demostrado sus lágrimas en pleno directo al recordarla. Tras una irregularidad de Laura Bozzo que anulaba las nominaciones de esta semana, Luitingo pasaba por el confesionario para nominar, de nuevo, este domingo. Allí mismo Ion Aramendi no dudaba en preguntarle cómo se encuentra a sabiendas de que se ha ido su gran apoyo en la casa: "Estoy triste porque se me ha ido una grandísima parte de mi alegría, felicidad y motivación aquí", confesaba el cantante.

El presentador quiso saber cómo se sentía por la ausencia de Jessica Bueno: "¿La echas de menos?", a lo que él reconocía abiertamente tener "mucha pena": "Echo de menos el cariño, los abrazos, cocinar juntos, estar unidos, su sonrisa, sus consejos, su personalidad, el no separarme de ella", confesaba entre lágrimas. Unas palabras que se unían a una significativa canción que no tardaba en dedicarle: "Cuánto daría por volverte a ver entrar por esa puerta, quién lo diría que sin tus manías me he quedado a medias, yo no sabía que este amor vivía en un reloj de arena y que podía estar sintiendo sin darnos cuenta...".

Sin duda, una letra con mucho trasfondo... al menos así lo creen sus compañeros de la casa, "Jessica y tú estáis enamorados, pero por respeto a lo que tiene fuera no lo reconoce ni ella misma", le apuntaba hace unos días Belén Rodríguez. "Lo que yo tengo con Jessica es inexplicable", aseguraba él, que confesaba no saber ponerle nombre.

Ella, desde plató, no ha tardado en responder al cantante: "Yo creo que cada uno hemos sacado lo mejor del otro. Creo que nos hemos mostrado como los más reales, porque nos hemos dejado llevar por la química que había". Sin embargo, no quiere hablar de amor: "No quiero que el enfoque de todo es si estoy con uno, si estoy enamorada de otro, quiero que os fijéis en cómo soy como persona". Ahora, asegura, "estoy centrada en mí misma, en ser feliz y todo lo que he vivido ahí, lo quiero seguir manteniendo fuera".

"Me da mucha pena que se haya enfocado todo en si teníamos algo, en vez de disfrutar de los buenos momentos que le hemos dado a la gente con nuestra amistad. Él me daba la oportunidad de poder expresarme", zanjaba Jessica. Además, ella ha mantenido que ve al cantante como un amigo: "Hemos tenido una relación de cariño y de apego, yo he hablado con él esto un montón de veces. Si él se conforma con una amistad perfecto, pero que si eso le iba a hacer daño era mejor alejarnos un poco, pero él me ha dicho a mí que se conforma con eso y que me respeta".