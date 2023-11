Lucía Etxebarria se suma a las quejas de Joaquín Torres y carga contra Espejo Publico

El descontento de Joaquín Torres con el programa 'Espejo Público' de Antena 3 ha provocado que el arquitecto abandonara de forma definitiva su puesto. "Estaba advertido, esto es hacer espectáculo de los colaboradores", afirmaba visiblemente molesto con lo ocurrido. Ahora, la siguiente en pronunciarse ha sido Lucía Etxebarria. La escritora ha aprovechado la ocasión para contar en primer persona cómo la echaron del espacio después de ocho años colaborando en el mismo. A través de un sincero mensaje señala que, sobre todo, le dolieron las formas de su salida del magacín que presenta Susanna Griso.

"Me llevaba divinamente con el equipo técnico", ha explicado en su perfil de X, antes Twitter, donde ha reconocido que con ciertos miembros de 'Espejo Público' llegó a mantener una relación que rebasaba lo profesional. "Después de tanto tiempo, yo sentía a todo el equipo como mi familia". Ha querido compartir con sus seguidores un episodio que vivió con el director del espacio. "Después de hacerme algo que a mí me pareció mal, cuando dije que estaba enfadada (fuera de plató, no como Joaquín Torres) no solo no pidió perdón, sino que me echó. Para mí fue dolorosísimo porque no me dieron siquiera la opción de despedirme del equipo, como me hubiera gustado".

Lucía Etxebarria habla del momento duro que vivió al tener que abandonar 'Espejo Público'

Su salido del espacio de Antena 3 fue un momento difícil a nivel personal, así lo ha manifestado la escritora. "No podéis imaginar cuánto lloré. Fue durísimo, yo no había imaginado que iba a ser tan duro". Ha reconocido que no había tocado este tema anteriormente, pero sintió una "encerrona" que ella ha calificado "parecida en la forma" a la que le han hecho a Joaquín Torres.

En el extenso mensaje que ha publicado subraya que algunas personas "no tenemos que montar espectáculos ni vivimos de contar nuestra vida privada, y no nos gusta que se nos trate así. Muy especialmente, en mi caso, en el que se me puso en peligro. Porque cuando señalas a una persona públicamente como transfoba, lo siguiente es que pueda recibir agresiones en la calle, como desgraciadamente ya me ha pasado y como les ha pasado a tantas compañeras. Compañeras que lo pueden atestiguar y que podrían hacer un hilo inacabable de agresiones que hemos recibido en la calle o en actos".

Lucía Etxebarria sale en defensa de Susanna Griso, presentadora de 'Espejo Público'

Lucía Etxebarria comunicó entonces a la dirección del programa lo sucedido, pero no recibió respuesta. Además, ha querido dejar al margen de lo sucedido a la presentadora. "No ataqueis a Susana Grisso, porque ella no es la directora". Y ha reiterado que el equipo completo se integra de "profesionales excelentes y unas personas con un capital humano impresionante". La escritora no tiene más que buenos recuerdos de sus ochos años participando en este espacio. "Desgraciadamente, en general, estamos avanzando hacia un modelo de televisión en el que todo vale".

Por último destaca que lo ha pasado "muy mal" por abandonar este programa, pero reconoce que no ha sido por irse del mismo sino por las formas en las que todo pasó. "El sentir que se deshacían de mí como si fuera un calcetín sucio. Y porque no me dejaron despedirme. Eso para mí fue lo más doloroso". Todo esto le hace pronunciarse a favor de Joaquín Torres. "Admiro su valentía. Tiene todo mi apoyo. Y sí, Susanna Griso también tiene mi cariño".