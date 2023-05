Los colaboradores de 'Sálvame' se ponen las pilas ante el inminente final del programa

5 de 9

Lydia Lozano ha estado vinculada a la pequeña pantalla desde siempre y por eso no es de extrañar que siga vinculada a ella tras el fin de 'Sálvame' en otro proyecto. Eso sí, de todas es la que peor lleva la cancelación del programa puesto que ha reconocido que no sabe cómo encajarlo. También podría explotar su faceta como influencer puesto que es imagen de varias marcas de moda. No obstante, también se abre un horizonte como posible concursante de un reality pues ya ha demostrado que tiene tablas para ello.