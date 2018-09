Loreto Valverde reaparece en televisión tras superar el cáncer

2 Marta ha querido mandarle un mensaje de agradecimiento a su hermana

Ha querido dejar claro lo mucho que ha luchado su hermana en esta batalla: “Siempre has visto la vida con optimismo. Eres el mejor regalo que me ha dado la vida. Nos vemos muy a menudo, pero quería decir públicamente esto, porque te lo mereces. Eres muy grande, Loreto”, ha dejado claro Marta.

Loreto Valverde ha querido desvelar cómo vivió el momento en el que le dijeron que tenía cáncer: “Es muy fuerte porque nunca piensas que te va a tocar a ti. Es terrible y ese momento es muy duro y te cuesta asimilarlo”, explicaba. Además, Loreto ha querido expresar que siempre ha tenido el apoyo de su familia: “He tenido momentos de bajón con los tratamientos y mi hermana ha estado desde el minuto uno. Nunca he tirado la toalla y esta familia que tengo me dio fuerza porque no se puede tener mejor familia que la que tengo”.