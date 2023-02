Durante el último año, Lorena Castell se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la televisión. Tras participar en el 'El Desafío', concurso de Antena 3, después se hizo con la victoria en la última edición de 'MasterChef Celebrity'. Ahora, la polifacética artista ha sido la última invitada a 'El Hormiguero', el programa de Pablo Motos en el que han charlado largo y tendido tanto por su paso por el concurso como de algunos aspectos más personales de su vida. A pesar de que siempre se ha mostrado muy discreta en cuanto a su vida íntima se refiere. Sin embargo, desde su paso por el talent culinario se dejó llevar y se abrió en cuerpo y alma, algo que vuelve a hacer en el programa de Antena 3. Ha acudido para presentar “Bingo para Señoras”, el espectáculo que representa en Florida Park de Madrid.

Durante su charla con el presentador, ha dejado impactado a Pablo Motos al revelar que se comunica con su abuela fallecida: "¿Es verdad?", le preguntaba. A lo que ella ha respondido de manera afirmativa y además ha añadido lo siguiente: "También conecto con mucha gente que cree en esto de las energías, yo creo mi verdad que es que cuando yo le digo algo a ella, la siento, aunque no aparece siempre, es cuando ella quiere. Se enciende y apaga la luz, cuando nació mi hijo, por ejemplo, estuvo allí", cuenta.

Lorena Castell asegura que su abuela le dice que está siempre a su lado

Pablo Motos, atónito por las palabras de su última invitada, intentaba estirarle de la lengua y le ha preguntado: "¿Y qué te quiere decir?". Lorena Castell le respondía: “Pues que siempre está conmigo, hubiese alucinado de la persona en la que me he convertido, me he criado con ella y tengo la suerte de tener una familia muy unida gracias a mi abuela que era muy matriarca”, decía muy orgullosa.

Durante su conversación con Pablo Motos, el presentador quería saber qué había de verdad en su mala relación con Norma Duval, a lo que ella ha explicado que "Con Norma había coincidió la primera vez en ‘El Desafío’, nos llevamos súper bien, pero cocinando yo le decía que no la aguantaba, no nos entendíamos. Pero para mí ella es un referente para el espectáculo que hago, incluso me regaló un traje dorado que ella había usado”, ha dicho.

Lorena Castell habla de su espectáculo, 'Bingo para señoras'

También ha dado algunos detalles de su espectáculo, 'Bingo para señoras', que se hace dos veces al mes en el Florida Park y ya ha colgado el cartel de entradas agotadas, algo que celebra y por lo que está muy feliz: "Hemos ampliado hasta julio y todavía tenemos entradas para el 19 de julio. Yo no esperaba esta acogida tan brutal, empecé haciéndolo de cachondeo en el bar que tenía en Malasaña, me lo pasaba tan bien que un día pensé hacerlo en el teatro en vez del bar y vendimos las entradas en tres días", cuenta.

Sobre su espectáculo también ha dicho que “es un lugar en el que he conseguido crear un entorno familiar, está trabajando mi padre, mi hermano y mi madre. Es un sitio muy libre en el que yo me divierto, pero cuando realmente soy feliz es cuando veo que la gente es feliz", relata. Sin lugar a dudas, su paso por la pequeña pantalla le ha abierto las puertas para estar trabajando donde ella quiere y rodeada de los suyos.