Lorena Castell deja ‘Zapeando’ después de nueve años

Ha sido una temporada de trabajo repleta de éxitos para Lorena Castell. Su paso por la séptima edición de 'MasterChef Celebrity', donde logró alzarse con la estatuilla del premio, la hizo volver a ponerse en primera línea en la crónica social. Aunque lo cierto, es que nunca la ha abandonado. Lorena Castell lleva 9 años trabajando en 'Zapeando', el programa de La Sexta donde comparte plató con Cristina Pedroche. Ahora, ha anunciado su marcha de este espacio de televisión. Sin querer entrar en muchos detalles del motivo de su marcha (nuevos proyectos, nuevas etapas...), la colaboradora de televisión ha compartido una batería de imágenes de su paso por el programa y unas emocionantes palabras.

Esta probablemente habrá sido una de las publicaciones más complicadas que Lorena Castell ha tenido que compartir: "Qué difícil a veces explicar lo que uno tiene en la cabeza … Hoy termina mi etapa después de 9 años de risas a la hora de comer. Me habéis visto de todos los colores y hemos crecido juntos 😉", ha comenzado diciendo. La popular colaboradora ha querido agradecer tanto a la productora como a la cadena la oportunidad que le han dado durante estos años, sin olvidarse de las personas que han estado en los sofás de sus casas cada tarde: "Gracias a Globomedia por la confianza y Atresmedia por estos años maravillosos. Gracias a todos los compañeros con los que he tenido la suerte de divertirme y compartir buenos momentos cada día. A los que en casa también me habéis acompañado en este crecimiento profesional".

Lorena Castell se enfrenta a una nueva etapa de su vida alejada de 'Zapeando'. Lo hace sin miedo alguno, ya que asegura que "todavía quedan muchas aventuras por vivir …SHOW MUST GO ON", sentenciaba en su publicación donde ha recibido un sinfín de comentarios por parte de compañeros de profesión y amigos. "Se usa mucho últimamente expresiones como BRAVA, DIOSA o NECESARIA y tú SÍ que personificas esas palabras de verdad! Lore, nos quedan muchos programas por hacer juntos", le escribía Iñaki Urrutia. "Cómo te voy a echar de menos" o " Lo dicho, toda la suerte que no necesitas y todo lo bueno que está por llegar", han sido otros de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Lorena Castell está inmersa en su proyecto, 'Bingo para señoras'

Como hemos dicho, ha sido un año repleto de trabajo para la periodista. Además de su triunfo en 'MasterChef Celebrity', también vivimos su paso por 'El Desafío', en Antena 3. Poco después comenzó con su espectáculo “Bingo para Señoras”, que representa en Florida Park de Madrid. De momento, todavía tiene dos fechas por delante y no es de extrañar que se renueve el show porque tiene muy buenas críticas. Lorena Castell se encuentra muy cómoda en esta faceta sobre los escenarios y puede querer encaminar su carrera en esta dirección.