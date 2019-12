El complicado momento de Loly Álvarez, se divorcia tras 18 años con Roni

Loly Álvarez está atravesando una época difícil. La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha confesado que se divorcia después de 18 de matrimonio con Roni. El detonante ha sido una infidelidad cuando se encontraba participando en el reality más extremo de Mediaset.

Loly Álvarez, nueva concursante confirmada para ‘Supervivientes 2019’

Tuvo conocimiento de la deslealtad gracias a que un cartero le devolvió un paquete que su marido había enviado como regalo a una supuesta modelo de origen checo. Al parecer y según ha contado en ‘Sábado Deluxe’, una persona suplantó la identidad de la modelo y engañó a Roni para sacarle dinero. «Lo primero que pienso es que ella ha devuelto esos paquetes para que yo me entere», reconocía. «La verdad es que no los podía recoger porque su DNI no corresponde con esa identidad», añadía.

Totalmente devastada con todo lo ocurrido reconocía: «Me han roto el corazón, el alma y 18 años de mi vida. Solamente hay un culpable, ese es el que ha sido mi marido hasta hace cinco meses». «Me dijo que se había enamorado de otra persona y necesitaba unos días para recoger sus cosas», revelaba.

También ha reconocido que cuando decidieron emprender caminos separados, ella confirmó que le daba el divorcio y fue él quien le ofreció el cincuenta por ciento de la herencia que va a recibir próximamente. «Jamás he cogido un duro de ningún hombre. Soy una trabajadora innata», ha recalcado.

Más tarde recapacitó y asesorada por sus abogados, decidió aceptar el dinero. «Una de las condiciones del divorcio es que él me daba la mitad de la herencia, pero yo no podía decir nada», ha matizado. «Ahora es cuando he podido hablar con un documento que me autoriza», indicaba entre lágrimas.

El mensaje a la supuesta amante de su marido

«Sé perfectamente quién eres, sé tu DNI, tu nombre, que vives en Vigo, cuál es tu dirección y tu puesto de trabajo», ha asegurado muy enfadada. «Puedes venir a recoger el paquete cuando quieras, pero trae el DNI en la boca». Posteriormente, subrayaba la posibilidad de entregarle este regalo en el juzgado.