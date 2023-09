Lolita Flores está de doblete y de enhorabuena. Esta semana es la protagonista indiscutible de la pequeña pantalla (como lo fue la semana anterior Ana Obregón). Además de ser la segunda invitada del recién estrenado 'El Musical de tu vida', con Carlos Sobera, se ha convertido en la tercera entrevistada de 'TardeAR', de la mano de su nueva jefa. Y es que, como ha anunciado la propia Ana Rosa Quintana, la hija de Lola Flores ha aceptado ser la nueva colaboradora estrella de su nuevo programa.

Lolita Flores promete ser una colaboradora sin pelos en la lengua

Ana Rosa no para de sumar colaboradores. Entrevista que hace, entrevistado que contrata. Si esta semana le proponía a Manuel Díaz 'El Cordobés trabajar en su nueva aventura profesional en las tardes de Telecinco, este miércoles hacía lo propio con Lolita. "Le vamos a pedir que se incorpore a esta mesa de 'TardeAR' y que también nos de su punto de vista de todo lo que ocurre. Vas a ser colaboradora, además de actriz, además de cantante, además de escritora...", anunciaba a bombo y platillo la periodista.

Visiblemente agradecida por la oportunidad, la intérprete de 'Sarandonga' ha confirmado su incorporación, pactada días atrás, como ella misma ha explicado. "Te puedo decir que estoy feliz. Cuando me llamaron, estuvimos hablando un rato largo y yo no sabia al principio si lo podía hacer, precisamente, por los ensayos de esta obra de teatro", ha comenzado Lolita diciendo.

"Me apetece mucho que la gente sepa mis opiniones"

La hija de la gran Lola Flores está volcada en estos momentos en la obra de teatro 'La Fuerza del cariño', que se presenta en el Teatro Infanta Isabel, de Madrid, del 11 de septiembre al 17 de noviembre. Sin embargo, y a pesar de su apretada agenda encima de los escenarios, ha querido sacar tiempo para afrontar este reto inédito que le ofrece Mediaset. "Los lunes normalmente se descansa. Y aunque yo no tengo mucho descanso, me apetece mucho venir. Me apetece mucho que la gente sepa las opiniones de los que vamos a estar", ha confesado.

Como es habitual en ella, Lolita ha terminado su intervención con un 'zasca' muy divertido, con especial dedicación a sus compañeros de plató: "Se más o menos con quien voy a estar, son gente a la que quiero, a la que adoro, que me llevo especialmente bien. Pero si me traes a alguien que no me cae bien, pues le diré 'o te vas tú o me voy yo'", le ha dicho a Ana Rosa.

1 de 5 Lolita y su espectacular posado en Instagram este verano 2 de 5 Lolita y su hija Elena Furiase 3 de 5 Foto de archivo de Lolita y su hermano Antonio 4 de 5 Lolita no es una desconocida para la pequeña pantalla. En la imagen, en el programa de Jesús Calleja 5 de 5 La cantante posa en un 'photocall'