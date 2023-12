La sorprendente respuesta de Lola Índigo a Pablo Motos sobre su amor platónico

Lola Índigo ha vuelto a ‘El Hormiguero’ con las pilas cargadas. La cantante ha sacado a la luz su nuevo proyecto, ‘GRX’, que ya promete ser todo un éxito tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, y qué mejor manera de estrenarlo que frente a Pablo Motos en el plató de Antena 3. Como cada vez que visita la cadena, la exconcursante de ‘Operación Triunfo’ ha hecho gala de su espontaneidad, esta vez haciendo referencia al amor platónico que vive en su pueblo.

En un primer momento, el presentador ha preguntado a Lola Índigo si le gustaría volver a sus orígenes y alejarse temporalmente del foco mediático. Algo que la intérprete de ‘El tonto’ ha admitido, para después admitir que una persona muy especial en su vida sigue allí: “Sí lo sabe, es mi mejor amigo, es como una persona que va a estar a mi lado toda la vida y que lo quiero mucho”, ha comenzado explicando.

La historia ha captado la atención de Pablo Motos, que ha cuestionado a su invitada si ha pasado algo entre ellos: “Claro que sí Pablo, ¿cómo no va a pasar? ¿Tú te crees que si yo no hubiera sido tan cabezona estaría ahora aquí sentada contigo? Pues para todo soy igual”, ha asegurado Miriam, provocando la risa inmediata del maestro de ceremonias y del público presente.

Lola Índigo destapa las claves de su 'pareja ideal'

Si algo tiene claro la artista, es que prefiere que su compañero de vida no forme parte del mundo de la fama: “No me gustaría tener una pareja famosa. Una diva por habitación es suficiente”, ha confesado entre carcajadas: “He tenido parejas artistas y a mí me agobia, me gusta mucho lo cotidiano y otras cosas. Estar todo el día hablando de los premios y de no sé qué, no quiero hablar de eso todo el día”, ha comentado, completamente firme en sus convicciones a la hora de creer que nunca podría enamorarse de alguien que se dedique a lo mismo que ella.

En lo que a su prototipo se refiere, Lola espera que la persona que ocupe su corazón “sepa cocinar”, ya que para ella “eso es lo más importante”. Motos le ha preguntado si ella se maneja ante los fogones, y aunque ha admitido defenderse, también ha dejado entrever con total sinceridad que no tiene los conocimientos culinarios suficientes como para hacer platos muy elaborados.

Por ahora no han sonado rumores que indiquen que Lola Índigo haya encontrado el amor. La joven permanece plenamente centrada en su trayectoria profesional, la cual ha evolucionado considerablemente a raíz de su paso por ‘Operación Triunfo’. La cantante se ha convertido en uno de los rostros más conocidos del panorama internacional y ha tenido oportunidad de colaborar con artistas de la talla de Rauw Alejandro, Aitana, Quevedo o Danna Paola. Unos datos que indican que su trayectoria no ha hecho más que empezar y que le deparan muchos éxitos.

La experiencia paranormal de Lola Índigo en Ibiza

La entrevista de Lola Índigo no ha quedado ahí. Pablo Motos ha querido saber cuál es el motivo por el que su invitada se siente identificada con los linces, y ella ha respondido que se remonta a una escapada que hizo a Ibiza “a modo de regresión”. Durante su viaje, la cantante no paró de acordarse de esta especie en peligro de extinción, así que acudió a una bruja para que despejara todas sus dudas. Fue ella quien le confirmó que se trata de su animal espiritual, lo que ha marcado un antes y un después en la vida de la artista.