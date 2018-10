11 La respuesta de Mimi Doblas (Lola Indigo)

Ese desafortunado comentario no pasó desapercibido en las redes sociales y las críticas hacia Julia Gómez no tardaron en llegar. De hecho, hasta la propia Mimi (Lola Indigo) quiso dejar un mensaje, dándole su propio zasca: “Señora si no fuera bailarina no podría hacer lo que acabo de hacer”, escribió la artista al escuchar el comentario. Por su parte, Julia Gómez Cora no ha vuelto a decir nada respecto al tema y ha mantenido su silencio en las redes sociales.