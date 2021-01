«No se merece esto», opinaba la veterana actriz en su visita a ‘Sábado deluxe’ al valorar la guerra entre la tonadillera y su hijo.

Siguiendo la estela de Lolita Flores, Verónica Forqué y Anabel Alonso, Lola Herrera se ha convertido en el siguiente gran nombre en sentarse frente a María Patiño en ‘Sábado deluxe’. La veterana actriz se ha abierto en canal y se ha sincerado con el presentador y resto de colaboradores haciendo un repaso por su amplia trayectoria personal y profesional. Además, no ha podido evitar pronunciarse acerca de uno de los asuntos más seguidos por la crónica social: la guerra entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera.

Lola Herrera ha sufrido mucho por amor y confesaba sin tapujos haber vivido en sus propias carnes varias deslealtades por parte de sus parejas. «Tengo fe en la pareja pero me aburrí de tener cuernos. Me han puesto muchísimas veces los cuernos y casi siempre lo he terminado descubriendo por mi cuenta, nunca me lo llegaron a confesar mis parejas. Se supera porque quieres luchar por la pareja, pero al final se va desarmando», comenzaba a explicar la veterana actriz.

Sobre este asunto, la protagonista de ‘Cinco horas con Mario’ reconocía que la primera vez que se enteró de que había sufrido una deslealtad fue en un sitio público: «Florinda Chico me dijo donde iba a estar y me presenté allí. Con un paraguas monísimo que llevaba empecé a darle paraguazos en la cabeza». No obstante, Herrera nunca cerró la puerta al amor a pesar de que insiste en que nunca ha conocido al hombre de su vida.

«No he tenido nunca pareja envidiables o no me dejé elegir bien o no elegí bien yo. Lo sé pasado el momento, lo del amor y la pasión son dos cosas que se confunden mucho», afirma e insiste en que prefiere centrarse en aprovechar su tiempo para centrarse en su carrera profesional.

Se posiciona en la guerra de los Pantoja

Son muchos los rostros conocidos los que han querido posicionarse a favor (o encontrar) de uno de los protagonistas de la guerra familiar de los Pantoja. Por ello, Lola Herrera no ha querido ser menos y ha hecho hincapié en que está de parte de Kiko Rivera. «Él siempre ha sido una persona muy cariñosa y apasionada con ella y no se merece esto«, insistía.

Además, puesta al día acerca de todo el entramado entre la tonadillera y el DJ, Lola Herrera insiste en que la cantante le debería devolver a su hijo todo lo que Paquirri le dejó. La veterana actriz califica la situación como algo terrible pero espera que tanto madre como hijo puedan llegar a buen puerto.

Valora la actualidad: De la victoria de Joe Biden a Cristina Cifuentes

En medio de su charla en ‘Sábado deluxe’, Lola Herrera también ha tenido tiempo para dar su opinión acerca de los acontecimientos más importantes sobre la actualidad que le rodea. En primer lugar, la actriz ha aplaudido la llegada de Joe Biden a la Presidencia de Estados Unidos y ha catalogado a Donald Trump como un «loco peligroso». «No se merecía haber sido presidente. Es un tramposo y ha hecho su vida a base de trampas. Es un impresentable, la gente no nos merecemos los políticos que tenemos«, opinaba.

Unas palabras que han desembocado en una fuerte crítica hacia Cristina Cifuentes después de que la expresidenta de la Comunidad de Madrid declarara por la supuesta falsificación del acta que acredita que defendió su Trabajo de Fin de Máster. «Han hecho varias carreras aunque luego no se hayan presentado a los exámenes», criticaba con rotundidad. Sobre la Ley de Eutanasia, Lola Herrera no ha podido evitar defenderla de todas aquellas opiniones críticas y ha dejado claro que, en caso de que perdiera facultadas, no le gustaría que le «enchufaran cosas» para seguir manteniéndola con vida.