Lo que opina Chabelita de los insultos de Isabel Pantoja a su ex, Alejandro Albalá

Isabel Pantoja no tiene pelos en la lengua y si algo le molesta en ‘Supervivientes’, lo suelta. Pero la polémica está servida, después de que la tonadillera se despachara a gusto con personas que no se encuentran en la isla, como es Dulce Delapiedra, su ex empleada del hogar que le traicionó hablando de su familia en televisión; o Alejandro Albalá, el exmarido de su hija Chabelita, del que no atesora un buen recuerdo. Sobre todo esto ha opinado su hija.

Las deudas de Omar Montes, exnovio de Chabelita

Las duras palabras de Isabel Pantoja

La cantante creía que las cámaras no estaban al tanto de su conversación bajo un techado con Chelo García Cortés y Omar Montes. Se trataron muchos temas, pero especialmente se hicieron muchos trajes, como a Alejandro Albalá y su madre, Paz Guerra, a los que Isabel Pantoja considera “mierdad” y “feos”, mientras desgrana cómo se han aprovechado, según su punto de vista, de la fama de su hija para hacer platós.

Chabelita se enfrenta a las palabras de su madre

Chabelita está trabajando desde que comenzó ‘Supervivientes’ como colaboradora para el programa de Ana Rosa Quintana. Este miércoles, la joven ha tenido que enfrentarse al vídeo en el que Isabel Pantoja critica con dureza a su exmarido, Alejandro Albalá, así como a su familia con especial dureza. Chabelita, sin escapatoria, ha tenido que explicarse.

La defensa de Chabelita a su madre

Chabelita es consciente de que su madre no estuvo especialmente acertada en estas declaraciones, por lo que opta por excusarla subrayando el hecho de que ella pensaba que las cámaras no estaban grabando cómo criticaba a su exyerno y los suyos: “Esa conversación se tiene en un sitio donde ella se pensaba que no había cámaras”, defiende.

Piensa lo mismo que su madre sobre su ex

Aunque no le ha gustado demasiado que su madre critique sin piedad a Alejandro Albalá, Chabelita ha confesado que lo que ha dicho su madre también lo piensa ella: “Yo he sido la persona que ha estado con ese chico y mi madre sí que ha sido consciente de todo lo que nos ha pasado”, defiende Chabelita, que quiere dejar claro que Isabel Pantoja, aunque desafortunada, no se ha equivocado.

La venganza se sirve en plato frío

Chabelita Pantoja tiene claro que el karma se ha cobrado una nueva víctima y si a Alejandro Albalá le ha podido sentar mal conocer qué opina Isabel Pantoja sobre él, su madre y su hermana, Chabelita sabe que es justicia divina. Defiende el hecho de que Albalá ha hecho lo mismo en platós de televisión, revistas y entrevistas varias, criticando al clan Pantoja sin piedad. Ahora le ha tocado a él comprobar lo que se siente.

Muy buena relación entre madre e hija

Aunque ha sido motivo de análisis y debate a lo largo de los últimos años, la confesión de Chabelita deja entrever más detalles sobre cómo era su relación con su madre mientras mantenía una relación con Alejandro Albalá. Durante esa temporada, Chabelita hablaba mucho con su madre y le contaba los problemas conyugales que tenía, de ahí que Isabel Pantoja sienta especial rencor hacia el exmarido de su hija.

Kiko Rivera no opina lo mismo que el resto

De nuevo, el clan no es una piña, porque Kiko Rivera ha reforzado su amistad con Alejandro Albalá durante ‘Gh Dúo’, siendo un gran apoyo el uno para el otro. Kiko ya dejaba ver que muchas de las cosas que hizo en el pasado su excuñado no le gustaron, pero que con él se había portado bien y debía darle una oportunidad.

Chabelita, mientras tanto, hace oídos sordos

Chabelita ya no quiere saber nada de su exmarido, Alejandro Albalá, a quien parece tener más que olvidado. Antes que él estaba Alberto Isla, con quien regresó cuando se divorció del primero. Después llegó Omar Montes, para dejarle por Asraf Beno. Vaya año más ajetreado.