Jorge Javier Vázquez es el presentador estrella de Mediaset. El comunicador ha estado al frente de varios programas y realities a la vez, lo que demostraba la absoluta confianza de la cadena en él. Era la apuesta segura, pero la intención de los jefes de renovar su contenido, también ha traído consigo la llegada de nuevos rostros. Así como la sustitución de otros, entre otros, del propio Jorge Javier, el que ha sido la gallina de los huevos de oro para Telecinco. Este jueves 18 de mayo ha salido a la luz que Borja Prado, el presidente de Mediaset, ha encargado a una asesoría legal todos los trámites para romper el contrato con el presentador, a quien debería de pagar la friolera de 2 millones de euros.

Y es que Jorge Javier Vázquez tiene contrato hasta el año 2025, por lo que si quisieran pactar su salida estarían obligados a abonar esta cantidad. Una exclusiva que hasido publicada en El Confidencial y que dejaría fuera de la ecuación y de la nueva parrilla a Jorge Javier Vázquez para la nueva temporada. Está previsto que él sea quien presente 'Sálvame' hasta el último día, fijado en el 23 de junio, y quien continúe al frente de 'Supervivientes' hasta que haya un ganador, por lo que al menos durante unas semanas más seguirá en pantalla.

Se desconoce si la intención de Mediaset sería acordar que no se vaya inmediatamente a otra cadena, movimiento que podrían evitar pagándole una cantidad extra a Jorge Javier Vázquez. La cadena ha dado su versión tras publicarse la noticia y niegan que la liquidación del presentador esté en marcha: "Es rotundamente falso que Mediaset España esté preparando la liquidación del contrato de Jorge Javier Vázquez". Se desvinculan de la información y dejan ver que sí continuará en plantilla, algo que se descubrirá próximamente si es así.

El comunicador no ha querido dar su opinión todavía acerca de su posible salida esta vez, pero solo tenemos que remontarnos a su entrevista con Carlos del Amor para conocer cómo se tomaría una situación como esta. "Yo trabajo en televisión y la televisión no es mía. Han llegado nuevos directivos y entiendo que decidan hacer lo que quieran con los muñecos que salimos en la tele. Que cuentan conmigo, perfecto; que creen que pertenezco a otra época y ahora no caso, pues perfecto también", le dijo. De este modo, confirmó que se adaptará a las circunstancias, sacará el lado positivo de todo y se enfocará en sí mismo.

No es la única posible salida que se ha destapado en los últimos días. Pedro Piqueras era el otro rostros que se aseguraba que abandonaría la cadena próximamente tras muchos años trabajando en los informativos de Telecinco. El presentador, a sus 68 años, podría estar cerca de jubilarse, una época dorada que combinaría con el alquiler de la decena de propiedades que tiene repartidas por toda España.