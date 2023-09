Alessandro Lequio es uno de los colaboradores de ‘Vamos a ver’ que menos pelos en la lengua tienen a la hora de hablar sobre algunos de los temas más candentes de la actualidad social. Sin embargo, durante un tiempo ha estado situado en el ojo del huracán por el nacimiento de su nieta, Ana Sandra, por medio de gestación subrogada. Un proceso que llevó a cabo Ana Obregón para cumplir la última voluntad de su hijo en vida, y del que el tertuliano ha preferido no pronunciarse. Pero lo cierto es que su ex fue la primera invitada a ‘El musical de tu vida’, programa en el que no solo habló de la llegada al mundo de la hija de Aless Lequio, sino también de la pérdida de éste. Un tema al que el conde Lequio ha hecho referencia durante este mismo mediodía.

El italiano no ha querido dejar pasar la oportunidad de ensalzar la labor de Ana Obregón como madre, ya que siempre estuvo volcada en el cuidado de su hijo en común: “Ana fue la mejor madre que pudo tener mi hijo, no me cansaré de repetirlo”, aseguraba, visiblemente emocionado. Sin embargo, ha preferido mantenerse al margen del testimonio de la que fuera su compañera de vida: “No me cansaré de decir que no voy a hablar sobre nada que tenga que ver con mi hijo”.

Pero lo cierto es que el programa del mediodía de Telecinco ha seguido emitiendo imágenes de la protagonista de ‘Ana y los 7’ en su entrevista con Carlos Sobera, razón por la que Pepe del Real ha comentado: “Nos emocionó, creo que Ana ha recuperado gracias a lo que ha llegado su sonrisa, te alivia pensar que al final tiene a alguien que le ayuda a seguir a recuperar a esa Ana que todos conocíamos”, ha señalado, haciendo referencia a Ana Sandra. Pero Alessandro Lequio no estaba muy de acuerdo con este testimonio y así lo ha demostrado: “Siento discrepar, querido, la muerte de un hijo no se supera nunca, es una herida que no cicatriza”.

Alessandro Lequio, sobre la muerte de su hijo: "Es una herida que no cicatriza"

Con estas palabras, Lequio ha dejado entrever que considera que el vacío que dejó su hijo Aless Lequio el pasado 13 de mayo no es comparable con el nacimiento de su hija. Quizá sea por ello por lo que aún no haya reunido fuerza suficiente como para conocer a la pequeña, por muchas veces que Obregón ha asegurado que su nieta está deseando ver por primera vez a su abuelo.

Los comentarios de la primera entrevista televisiva de Ana Obregón tras convertirse en abuela no han quedado ahí, y todos los presentes en el plató de ‘Vamos a ver’ han analizado la primera parte de ‘El musical de tu vida’: “Siempre se le ha cuestionado, si era de verdad bióloga, no solo era bióloga, también era la primera de promoción (…) No solo eso, todo lo que cuenta es cierto, es íntima de Julio Iglesias, lo de la famosa paella con Spielberg es cierto, lo de Miguel también… Siempre se ha cuestionado tood lo que dice. Es la familia la que le pone el mote de ‘fantástica’, pero porque ella es siempre muy exagerada en todo lo que dice”, ha asegurado el conde Lequio, para después volver a sacar la cara por su ex: “Es que se le cuestiona en muchas cosas, como la edad, ¡ella tiene la edad que dice! Es del año 55”, ha aseverado.

