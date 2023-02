Laura Madrueño, ante su estreno en 'Supervivientes': “Espero que mi marido me haga alguna visita”

Laura Madrueño tiene por delante un 2023 lleno de retos profesionales. Cuando quedan pocas semanas para que ponga rumbo a Honduras para ser una de las presentadoras de 'Supervivientes', la periodista se ha sentado con SEMANA para contarnos cómo está viviendo este momento tan importante en su carrera televisiva. Tras la marcha de Lara Álvarez, que ha sido la parte reconocible del equipo de Mediaset en Honduras y presentando desde allí, tocaba buscar un nuevo rostro y fue entonces cuando le llegó esta gran oportunidad. Hacer esa incursión en el reality y tomar la decisión de durante meses de ausentarse de su día a día irse no fue algo sencillo de decidir, tal y como nos ha confesado. Laura nos habla de sus miedos, de su marido y lo que más le va a costar: dejar solos a sus padres.

¿Muchos nervios?

Tengo un batiburrillo de sensaciones. Estoy muy ilusionada y expectante. También tengo muchísimas ganas de llegar a la isla y de empezar a trabajar con el equipo ya in situ. Va a ser el reto más grande de mi carrera. Me parece un verdadero privilegio. Somos muy pocos de todos los presentadores que a lo largo de su vida pueden tener la oportunidad de presentar un programa como 'Supervivientes', que es un programa que ha hecho historia en la televisión con más de 200 personas trabajando allí a nivel de producción. De todo eso creo que verlo allí es espectacular, así que tengo muchas ganas de ir.

¿Como recibiste la noticia?

Pues imagínate. Fue una semana además frenética, de mucho trabajo y me reunieron para comentarme la noticia.

¿Lo tuviste claro desde el principio?

No podía decir que no. Ya no sólo por la maravilla de programa que es, sino porque es el mejor reality de la televisión. Voy a estar en mi salsa, voy a estar metida en el mar todo el día y pudiendo compaginarlo con lo que más me gusta, que es comunicar. Para mí es un sueño hecho realidad.

¿Ya tienes la maleta preparada?

Lo primero que he metido en la maleta, lo único son mis aletas, ya que es lo que tengo listo. Lo demás lo tengo ahí todo.

¿Y los estilismos?

Ya sabemos la línea que vamos a seguir. Hay tres galas semanales y vais a ver cosas muy diferentes y además con Maite (estilista de Telecinco) tengo una relación personal buenísima. Tenía muchísimas ganas de trabajar con ella. Es una persona que le pone muchísimo cariño y llevamos desde antes de Navidades, ya trabajando un poco en todo.

¿ Y has hablado con Laura?

Sí, ha sido súper cariñosa, súper generosa conmigo y sobre todo me ha transmitido que va a ser la mejor experiencia profesional, probablemente de mi vida, que lo disfrute porque me lo voy a pasar fenomenal. Que el equipo es increíble. Voy muy tranquila por esa parte porque el programa está súper engrasado. Me van a ayudar en todo. Voy a estar apoyada por todo el equipo.

¿Y como vas a llevar el estar fuera de casa?

Bueno, pues esa es la peor parte porque yo soy muy casera. Lo que peor llevo de viajar es comer fuera.

Y también vas a estar lejos de tu huerto.

Yo tengo mi huerta ecológica y soy súper cocinillas. Además, por eso digo que lo que peor que llevo de viajar es salir de la rutina. Yo aquí hago deporte a diario, mi me encanta cocinar en casa con mis cosas de la huerta, entonces esa es la parte más dura.

¿Irá a verte tu marido?

Yo espero que me haga alguna visitilla (se ríe).

¿Qué te ha dicho él de la aventura?

Bueno, él me ha apoyado desde el primer momento, la verdad, sin dudarlo ni un minuto. Que eso se agradece Infinito porque que tu pareja te diga que vayas con los ojos cerrados, se agradece mucho.

¿Se encargará él del huerto?

El peso del huerto durante todo el año lo trabajo yo. Pero es cierto que, también me ayudan mucho a mis padres. Pero en el arranque de la huerta, que es cuando la volvemos a poner en marcha, es justo abril y yo mayo no voy a estar. Entonces eso les va a tocar a mis padres y a él.

Y tu familia, ¿cómo se lo tomó cuando le contaste la noticia?

Mucha alegría también. Que van a estar todos pegados a la pantalla viendo a la niña. Para mí fue súper importante porque al final yo soy hija única. Para mí fue una decisión muy dura porque dejo a mis padres que están estupendamente, pero son mayores. Nunca me he ido de casa, quiero decir a estudiar fuera, por ejemplo, porque siempre he tenido esa responsabilidad de querer pasar el mayor tiempo que he podido y que puedo con ellos. Y eso siempre ha sido así. Entonces va a ser la primera vez también que me separo de ellos tantos meses, pero cuando se lo dije yo estaba súper nerviosa y verlos a ellos tan emocionados y tan felices por esta oportunidad fue algo que siempre me voy a llevar.

Y el casting que se ha confirmado. ¿Qué te parece?

Bueno, pues que va a dar que hablar. A ver que toca, porque, aunque no os lo creáis, no sé nada de quien va a ir.

¿A quién te gustaría ver?

Me gustaría que hubiera un poco de todo, si pudiera hacer la carta de los Reyes. Pues que fuera un casting variado con deportistas, famosos del corazón…