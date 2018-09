La periodista Laura Fa ha incendiado el plató de “Sálvame” con una dura acusación hacia Gustavo González. Laura ha acudido al programa para desvelar una información que, en el caso de ser cierta, podría afectar bastante a la presentadora Carlota Corredera. La periodista se ha mostrado como nunca antes la habíamos visto y ha perdido los nervios a la hora de acusar a Gustavo de traición.

Una traición entre compañeros de ‘Sálvame’

Laura, siempre se ha caracterizado por no dejarse llevar por sus emociones pero esta vez, la situación ha podido con ella. La periodista de “Cazamariposas” ha entrado muy enfurecida en el plató de “Sálvame” para acusar a Gustavo González de haber traicionado nada más y nada menos, que a la presentadora Carlota Corredera.

Una acusación muy grave

Carlota Corredera ha vivido una de sus tardes más complicadas como presentadora, ya que la información que manejaba Laura Fa afectaba directamente a su relación con Gustavo González. Según ha contado la periodista en el programa, Gustavo facilitó todos los datos de las vacaciones que pasó Carlota Corredera junto a su hija en Mallorca.

Carlota Corredera, muy dolida

Tras la acusación, Carlota se ha mostrado muy afectada, ya que el reportaje de sus vacaciones salió publicado y para ella era muy importante mantener su vida privada al margen de las cámaras.

Carlota se enfrenta a Gustavo

La presentadora ha querido dirigirse directamente a Gustavo para mostrarle sus sentimientos: “Hable contigo cuando volví, y para mí fue muy fuerte, porque en esas vacaciones yo estaba con mi hija”.

Gustavo y Laura Fa incendian el plató “Sálvame”

Después del duro enfrentamiento entre Gustavo y Laura Fa ha quedado clara la mala relación que ambos mantienen. Pero este enfrentamiento no es solo contra Gustavo, Laura no ha querido dejar títere con cabeza y no ha dudado en atacar también a María Lapiedra. Y es que Laura Fa ha asegurado que fue la novia de Gustavo quien le facilitó esa información que tanto ha afectado a Carlota Corredera: “El culo lo tendré peor que tu novia, pero no vas a poder mirarle la cara o sea que mejor que le mires el culo, porque menuda cara despreciable tiene”.

Unas duras palabras

La periodista tiene una mala relación con ambos desde el año pasado y no ha dudado en hacerla pública: “Vergüenza os tendría que dar, que tu novia ha ido diciendo de mí que yo traigo a ‘Sálvame’ noticias que me pasas tú. ¿Cuántas noticias me has pasado tú? ¡Dime una!”.

El momento más duro de Carlota

Todavía no se ha confirmado la veracidad de la información pero la presentadora Carlota Corredera ha querido lanzar un claro mensaje a los dos implicados: . “Si tú me has traicionado Gustavo, cargará en tu conciencia y si María ha mentido para dar salseo al programa o para hacer una gracia, no la tiene”.

Laura Fa, muy apoyada por sus compañeros

Ante el duro enfrentamiento que se vivió en plató, la mayoría de los colaboradores se posicionaron a favor de Laura Fa. Mila Ximénez fue una de las defensoras de la periodista que no dudó en atacar tanto a Gustavo como a María: “Entiendo a Laura porque han hecho una sociedad muy sucia ellos dos”.

