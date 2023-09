Laura Bozzo, contra Jessica Bueno: "Es una víbora, traicionera e hipócrita"

Laura Bozzo ha acabado salpicada por la acalorada discusión de Jessica Bueno y Oriana Marzoli. Todo por culpa de los 200 euros que la Álex Caniggia ha restado al premio final de 'Gran Hermano VIP 8'. "¿Quién carajo pagó los 200 euros?", preguntaba entre gritos a sus compañeros. Una situación que puso la convivencia en jaque y Jessica Bueno aprovechó para echarle en cara por qué no le decía a Oriana, con quien había tenido la monumental broncha, lo que de verdad pensaba de ella. La reacción de la Bozzo no se hizo esperar, al más puto estilo 'telenovela'.

¡Dale al 'play' y mira el momento imperdible de Laura Bozzo 'poniendo a caldo' a Jessica Bueno!

Vídeo: @ElChicoDeGH

El día a día en 'GH VIP' está pasando factura a los concursantes, algo que, por otro lado, los seguidores del 'reality' de Telecinco están agradeciendo. Y así lo están haciendo constar en redes sociales, donde no ha pasado desapercibida la nueva enemistad que se ha fraguado entre Laura Bozzo y Jessica Bueno.

Tras enterarse de que el premio final de 147.000 euros se había visto reducido en 200 euros, la presentadora no evitaba compartir su enfado. Solo Luca, Zeus y Karina sabían que Álex había aceptado esta rebaja a cambio de conocer si era el nominado con menos votos para ser expulsado. Ninguno de los tres ha confesado. Inmediatamente después, Laura estallaba contra Luca y Oriana poniendo sobre ellos el dedo acusador. "Hay gente que tiene que volver al colegio y Luca es mini Oriana. Está insufrible desde que vino de la cueva", manifestaba.

Una discusión que ha dado al traste con la cordialidad de las dos mujeres

Sus declaraciones, como no podía ser de otro modo, desataban la ira de Luca que se marchaba del salón comunal. Tampoco le han sentado nada bien a la extronista. Tras un tenso momento, Laura Bozzo y Oriana hacían las paces, momento que Jessica Bueno aprovechaba para criticarle el gesto a su compañera. "Dile lo que de verdad piensas, díselo", le decía a Laura. "Si no tiene los huevos de discutir con Oriana, no me metas a mi. No quiero volver a hablarte ni saber nada de ti. Eres una intrigosa", le contestaba visiblemente molesta.

Muy alterada y molesta, Laura se metía en la habitación y se ponía a hablar sola, consciente de que las cámaras de 'GH VIP' iban a grabar el momentazo. La peruana se despachaba a gusto contra Jessica Bueno a sus espaldas. "Se queda ella o me quedo yo porque yo con esa víbora no voy a dormir. Esa víbora va a saber quien soy yo. Traicionera e hipócrita. Claro que yo estaba discutiendo con Alex y decía que por qué le daban tanto protagonismo Oriana. Claro que le dije que la semana pasada el novio y que ahora ella primera…",