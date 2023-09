Laura Bozzo ha hecho de su personaje, polémico y sin pelos en la lengua, su mejor baza para ganar 'GH VIP 8'. Desde su entrada en la casa de Guadalix no ha parado de emitir sus juicios, caiga quien caiga y a pesar del mal rollo que haya podido generar en la convivencia. Ejemplo de ello es su última gran pelea con Luitingo tras cuestionar su autenticidad. A esto se suma su intento de abandonar el 'reality' el mismo día del estreno que dejó a todos sus compañeros sorprendidos. Karina ha sido la última en llevarse las duras opiniones de la presentadora peruana. ¿El motivo? su edad

Laura Bozzo: "Nunca empatizo con la gente mayor"

A pesar de la buena relación que mantienen frente a las cámaras, Laura Bozzo no ha dudado en cargar contra Karina por su apariencia. Eso sí, por detrás, en el confesionario. "La veo como viejita. A mí no se me ve así. Me da una sensación de miedo. ¿Yo voy a estar así? Así no voy a estar, no", ha manifestado delante del 'Super'. La cantante española, que ha experimentado una increíble transformación física en los últimos años a causa del hipotiroidismo que padece, es cuatro años mayor que Laura. Tienen 76 y 74 años, respectivamente.

"A mí no me preocupa mi edad porque siempre empatizo con la gente joven. Nunca empatizo con la gente mayor. Me siento muy obligada a estar con Karina. No dejarla sola hace que no me logre integrar con el otro grupo, el grupo de las chicas, donde yo siento que pertenezco", ha continuado. Lo cierto es que Laura es una mujer que vive preocupada de su imagen y son constantes las alusiones que hace a su aspecto físico, consciente de que ella también tiene una edad. "Ponte los lentes que pareces una momia. Soy yo, la momia hispana", se ha referido a sí misma con sus inconfundibles gafas de sol puestas.

"La sensación es que es mi obligación estar con Karina, que es una persona mayor que no tiene a nadie. Le pediría a Dios que me dejara pensar más en mí, pero va conta mi naturaleza", se expresaba la Bozzo. Una actitud que no concuerda con la aparente cordialidad e, incluso, cariño con el que trata a Karina cuando se olvida de su papel. Eso sí, la presentadora no ha dudado en darle un punto a su compañera en las primeras nominaciones de esta edición de 'GH VIP' bajo el argumento de que "Nadie va a nominar a Karina". Esta se lo ha querido devolver en su turno, pero se ha tenido que desdecir al caer en la cuenta de que Laura es inmune.