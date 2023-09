Las redes sociales sentencian el esperado estreno de 'Cuentos chinos'

'Cuentos chinos' ha llegado pisando fuerte. No solo por la carta que escribió Jorge Javier Vázquez a Pablo Motos a horas de su estreno, sino también porque era su regreso tras cuatro meses alejado de la televisión. El presentador ha puesto toda la carne en el asador, rodeándose de colaboradores a la altura y haciendo gala de su humor en todo momento. Pero, ¿logró captar a la audiencia como esperaba?, ¿ha generado mucho impacto en las redes sociales? Las expectativas eran altas, tanto que hay quien piensa que el de Badalona podría desbancar a 'El Hormiguero' con su nuevo programa en las noches de Telecinco. Aunque de momento no lo ha hecho, según las audiencias publicadas -Pablo Motos un 19,1 y Jorge Javier un 9,4%-, todavía es pronto para saber qué sucederá.

Analizando los numerosos mensajes que encontramos en Twitter, nos llama la atención que en su mayoría se repiten dos nombres: Jorge Javier Vázquez y Susi Caramelo. Ambos han sido muy alabados y es que su complicidad robó repetidas carcajadas a la audiencia durante su emisión, al igual que el particular plató o la nueva mascota, pues todo tenía tintes divertidos. "Me encanta, qué divertido...Por fin, algo nuevo", "Ya me ha enganchado", "Para mí tienen un 9. Larga vida para 'Cuentos chinos'", "La conexión entre Susi y Jorge me parece increíble. Tienen humor ácido y se entienden perfectamente" o "Echaba de menos al Jorge Javier más macarra, a la televisión que no tiene vergüenza y que cuenta con puesta en escena innovadora" son solo algunos de los comentarios que valoran su contenido y el papel del presentador.

Otros, en cambio, se detienen en las indirectas que Jorge Javier Vázquez envía en cada una de sus intervenciones televisivas, pues siempre cosecha titulares. "Escuchar a Jorge Javier engancha y si lanza zascas, es lo mejor", dice otro de ellos. Sin pelos en la lengua, volvió a demostrar que no tiene miedo al qué dirán, de hecho, hizo referencia a la parrilla elegida por los altos mandos de Mediaset para este verano. "Los que han trabajado este verano deberían estar preocupados porque pueden ser detenidos por haber aburrido tanto a la audiencia", dijo. Un golpe que llega tras la cancelación de 'Sálvame' el pasado 23 de junio, fecha que marcó un antes y un después para todos sus trabajadores.

Los tweets que hablan del estreno de 'Cuentos chinos' y Jorge Javier Vázquez

Eso sí, hay detalles que no han terminado de convencer en la primera entrega de 'Cuentos chinos'. Hablamos, por ejemplo, de los invitados o de alguna sección, quienes según el sentir general no sumaron al estreno: "Los Montaner y Celia Villalobos me sobraron" o "Celia Villalobos es más de lo mismo". Unas opiniones muy contundentes que no han pasado desapercibidas y de las que tanto Jorge Javier Vázquez como su equipo estarán muy pendientes cada día. A continuación te mostramos algunas de las más repetidas.

Es que Susi es lo más la adoro #CuentosChinos1 https://t.co/V7w6MB1MAz — Quique 🐙 ( @Quiquee78) September 11, 2023

Ojalá el share de audiencia corresponda al trabajo y al talento de hoy en Cuentos Chinos #CuentosChinos1 #lafabricadelatele — ✨Magic Salseos✨ ( @t5realitiest5) September 11, 2023

Si le dejan tiempo para asentarse, creo que puede ser una buena alternativa al programa que no se debe de mencionar. Jorge Javier está aterrizando, Susi Caramelo en su salsa, igual que a Germán González y Jing Jing (Carla Pulpón, Mai) va a dar mucho juego #CuentosChinos1 pic.twitter.com/njzYhBNdI3 — Fernando Bside ( @nandostation) September 11, 2023

Empezando y ya me ha enganchado!! Me encanta el programa #CuentosChinos1 — BALBINA LOPEZ PEREZ ( @PONTEDOPORTO) September 11, 2023

#CuentosChinos1 por dios me encanta! Qué divertido y por fin algo nuevo. Qué pena que @Susi_Caramelo no esté todo el programa — jose nova ( @novgar) September 11, 2023

Yo haría entrevistas mas largas y que las secciones no sean todas todos los dias. Me he quedado con ganas de ver más a Susi Caramelo haciendo la mamarracha. #cuentoschinos1 #cuentoschinos — P I N T E ( @MrPinte) September 11, 2023

Por favor que Puta maravilla es esta, hacía tanto que no me reía viendo un programa de Telecinco #CuentosChinos pic.twitter.com/E5UM1YTniw — ADOROMIVIDA ( @DIOSAPELITOZ) September 12, 2023

Es una franja muy complicada pero yo creo que, con paciencia, #CuentosChinos puede hacerse un hueco importante. En cuanto ganen protagonismo las entrevistas y los invitados, irá subiendo. — Pol ( @pomovi) September 12, 2023

Creo que cuentos chinos puede conseguir un hueco a largo plazo pero tienen que pulir muchas cosas. Definir la identidad del programa y que no esté todo tan aturullado. Tendrán paciencia los de t5? — Dark_Ray🆙 ( @RafitaOnFire) September 12, 2023

Enhorabuena @AnabelAlonso_of y todo el equipo de #CuentosChinos , imagino que iréis cambiando algunas cosas pero lo que vi, ya me gusto mucho! 👏👏👏👏👏👏👏👏👏 — Marian ( @AtoCisco) September 12, 2023

Lo mejor de cuentos chinos es Jorge Javier #CuentosChinos1 — Balbi Bonilla ( @BonillaBalbi) September 12, 2023