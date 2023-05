Las pullas de Jorge Javier Vázquez tras la cancelación de 'Sálvame'

Jorge Javier Vázquez no dudó en bromear en tono irónico sobre la próxima cancelación de 'Sálvame' después de 14 años.

Se cierra una era en Telecinco. Después de 14 años de emisión, el próximo 16 de junio Mediaset cancela su buque insignia: 'Sálvame'. Fiel a su humor irónico, Jorge Javier Vázquez no ha dudado en lanzar distintas pullas sobre el tema.

Aunque no ha hecho mención explícita a la cancelación, el de Badalona no ha obviado un asunto que está en boca de todos. Una de las primeras indirectas de la noche durante la emisión del 'Deluxe' fue en respuesta a Lydia Lozano. “¿Vas a estar toda la vida con esa pregunta?”, afirmaba la periodista sobre el célebre "mortero o monedero". A lo que el presentador contestaba con mucha sorna lo siguiente: “Bueno, lo que nos quede”. No fue el único zasca. También Kiko Matamoros recordó que Marujia Díaz estaba muerta. "¿No será esto una premonición? Aquí huele a muerto”. Un comentario que despertó de inmediato la risa de sus compañeros.

Jorge Javier Vázquez: "Yo estaré en Mikonos"

Otro comentario en alusión a la cancelación de 'Sálvame' se produjo durante la entrevista a Miriam Corregüela, la hija de Ginés. Y es que Jorge Javier Vázquez presagió que tiene por delante un largo periodo de vacaciones. “Yo estaré en Mikonos. Ahora que voy a tener tiempo”, bromeaba ante la carcajada de los distintos colaboradores. A pesar de que Telecinco prescinde de 'Sálvame', el catalán tiene contrato en la cadena hasta 2025.

Los distintos colaboradores ya están contando los días para decir adiós a una significativa etapa profesional. Kiko Hernández no dudaba en compartir con sus seguidores este mensaje en redes tras la emisión del 'Deluxe' y arropado por sus dos hijas. "Después de un día duro… llegó a casa y tengo esto… y digo... qué bonita es la vida, qué regalo tan grande". Mientras que Kiko Matamoros agradecía el cariño de sus fans. "Tanta buena gente denostada por vernos. Seguro de haber sido el causante de muchísima felicidad y bálsamo de muchas heridas. ¡Viva Sálvame!”.