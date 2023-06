Las perlas de Germán González, redactor estrella de 'Sálvame', en la final del programa

'Sálvame' ha llegado a llega a su fin tras 14 años de emisión. Y lo ha hecho por la puerta grande. Con un programa especial que ha contado con la presencia de todos su colaboradores en "una gran fiesta" marcada por una sonada ausencia, la de Jorge Javier Vázquez. El espacio ha arrancado con frases lapidarias con "solo muere lo que se olvida" o "Sálvame será eterno" al son de la canción "I will Survive", que ha sonado con fuerza este viernes como banda sonora de esta despedida para la que todos se han vestido de riguroso blanco.

La primera voz que se ha escuchado este viernes no ha sido la de Jorge Javier. Ni la de Terelu, ni la de María Patiño o la de Adela González. No. Ha sido Germán González, redactor estrella del formato, el encargado de decir las primeras palabras que millones de espectadores. "14 años, 14 mierdas que nos vamos a comer a partir de ahora", ha dicho, en su habitual tono de humor. "Hay para rato, concretamente a las nueve de la noche... A esa hora el programa yacerá en el océano de nuestra memoria. Hoy es el último 'Sálvame'. Mientras al Deluxe le quedan 3 semanitas, a nosotros no nos queda nada... Hoy muere el programa, pero nace el mito... estamos preparados para lo que venga. Va a ser duro, pero vamos allá".

"Estos últimos días hemos rehecho el curriculum, hemos consultado nuestro futuro y hemos llegado a la conclusión de que estamos agotadas", proseguía Germán en el vídeo con el que ha arrancado el programa.