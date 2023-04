Las heridas de Asraf Beno deja sin palabras a Jorge Javier Vázquez: "Te has pegado un golpe monumental, ¿no?"

Asraf Beno ha sido el último en sufrir un percance en 'Supervivientes'. Días después de que Yaiza sufriera un desmayo delante de sus compañeros y tuviera que ser evacuada de urgencia, ahora le ha tocado el turno al novio de Isa Pantoja. Durante una prueba de líder el concursante tenía un juego sobre unas plataformas en el mar que tenían que saltar para realizar carreras sobre el agua, pero no era nada fácil. Tenían que repetir el mismo proceso de forma continuada hasta mover varias anillas y, aunque Asraf se caía en el segundo intento, lo cierto es que le será inevitable recordar lo sucedido. Y es que nada ha salido como esperaba, pues ha terminado con varias secuelas en su rostro.

La prisa provocaban varias caídas, tal y como se ha reflejado minutos después en sus cuerpos. Según se ha podido ver, ha sufrido varias magulladuras que eran tan evidentes que incluso se apreciaban a través de la pantalla. "Menudo chichonazo que tienes en la frente, Asraf. Te has pegado un golpe monumental, ¿no?", le preguntaba Jorge Javier Vázquez. Él, lejos de querer victimizarse, intentaba restar importancia a lo sucedido, quizás con la intención de no preocupar ni a su novia ni tampoco a su familia. "Cuatro golpes (...) no pasa nada, seguimos adelante”, ha asegurado.

De hecho, no se había percatado del impacto que había tenido el impacto en su rostro, por lo que incluso se mostró extrañado ante la pregunta del presentador de 'Supervivientes'. Poco después era Alma Bollo la que corroboraba que Asraf tenía varios golpes. Eso sí, no ha sido el único que ha sufrido algo similar, ya que Ginés ha corrido su misma suerte.

Otro susto de Yaiza

Yaiza ha vuelto a marearse una vez más, algo recurrente durante los últimos días. Recientemente sufrió un vahído mientras pescaba, imágenes en las que se podía ver poco a poco el bajón sufrido. Empezó temblando y con las piernas adormiladas para poco después desvanecerse, siendo en ese momento cuando avisó a sus compañeros de que iba a caer. "Yaiza, ¿nos oyes?", empezaron a repetir todos asustados. Pocos instantes después fue atendida por los expertos, quienes la trasladaron en una camilla. "No estoy tranquilo. Viene de pasarlo muy mal en España, están atacándole a tope y se le junta todo", dijo su pareja muy asustado.