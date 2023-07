Joaquín Prat es una de las personas a las que más le afecta la marcha de Ana Rosa Quintana a las tardes de Telecinco. La presentadora de televisión deja 'El programa de Ana Rosa' tras 19 intensos años. Este ha estado siempre junto a ella, convirtiéndose incluso en un amigo. Ahora ha tenido que despedirla frente a las cámaras y no ha dudado en decidarle unas bonitas palabras.

"Nunca te he visto perder los papeles, nunca te he visto perder los nervios ni decir una palabra más alta que otra a ningún miembro del equipo", ha empezado diciendo. Pero no se ha quedado ahí. El presentador de televisión ha formado con ella un equipo increíble y quería hacérselo saber: "Si brillan aquellos que te rodean, siempre algún rayito de luz acaba tocándote a ti. Has hecho un equipo formidable de gente, nos arropas a todos mucho en lo profesional y en lo personal y has creado una gran familia. Yo solo te puedo decir gracias, porque todo lo que sé de televisión lo he aprendido de ti", ha terminado diciendo emocionado.

Una despedida que duele especialmente a Joaquín Prat