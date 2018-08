6 El primer enfado de la presentadora con sus hijas

No hizo falta esperar mucho para presenciar el primer encontronazo entre María Teresa Campos y sus hijas. La presentadora no vio con buenos ojos que ellas hiciesen un plan a sus espaldas, como fue recorrer las calles del Barrio de la Boca. Terelu y Carmen se escudaron en la idea de que habían vivido momentos tensos durante su visita y que no era un lugar adecuado para ella. Eso sí, era mentira, porque la historia que ellas narraban había acontecido en otro enclave de Buenos Aires. Un desesperado intento por calmar las aguas.