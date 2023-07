Después de haberse coronado como la pareja más querida de La Isla de las Tentaciones por excelencia, Lara Tronti y Hugo Pérez han dado un paso más allá en su relación. Ambos consiguieron formar uno de los tándem más consolidados del panorama nacional, y tras haber anunciado su compromiso públicamente, ahora están a punto de convertirse en padres de manera conjunta.

Así lo han confirmado los protagonistas a través de sus redes sociales con un tierno carrusel de imágenes en el que aparecen junto a sus dos perros y una foto de la ecografía: "AUMENTAMOS LA FAMILIA 🤍✨ Nala y Roma se convierten en hermanas mayores 🤭 Y nosotros estamos felices de contároslo por fin 🎉 Deseando que llegue el día de conocerl @🙈", escribía la gallega, visiblemente contenta por dar pistoletazo de salida a esta dulce espera junto a su compañero de vida.

Los famosos dan la enhorabuena a la pareja por su embarazo

Como no podía ser de otra manera, en cuestión de instantes la publicación en cuestión se llenaba de miles de "me gusta" y comentarios de algunos de los rostros más conocidos dentro de nuestras fronteras. Este era el caso de Dulceida, Anabel Pantoja, Anna Ferrer Padilla, Nagore Robles o Gloria Camila, los cuales no quisieron dejar pasar la oportunidad de desear todo lo mejor a la pareja en esta nueva etapa que ya han comenzado unidos.

La televisiva historia de amor de Lara Tronti y Hugo Pérez

Aunque Hugo Pérez ya era conocido por la audiencia de Telecinco tras su paso por Gran Hermano 15, su novia era una anónima para el ojo público. Una situación que daba un giro de 180 grados a comienzos del 2021, cuando la pareja embarcaba en una nueva aventura al otro lado del charco y junto a otros compañeros. Un retiro temporal del que salieron airosos, afianzando su relación e incluso estando dispuestos a darse el "sí, quiero" para unir sus caminos de manera definitiva.

De esta manera, y pese a que su romance había estado marcado por las idas y venidas al haber cortado hasta en cinco ocasiones, Hugo y Lara superaron una prueba de fuego en toda regla que ahora les ha permitido querer ampliar la familia. Por ahora, se desconocen algunos detalles del bebé como el sexo y el nombre que sus padres barajan. Una serie de minucias de las que probablemente los padres irán haciéndose eco con el paso de las semanas al tener ambos una gran presencia dentro del universo 2.0.