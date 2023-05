Lara Álvarez vuelve a 'Supervivientes' por un día y aplaude a Laura Madrueño

'Supervivientes' recibía una visita muy especial, a Lara Álvarez. La presentadora acudía, en esta ocasión, al plató a presentar el estreno de 'Me resbala'. Es la primera edición desde que aterrizó en Telecinco que no se encuentra en Honduras dirigiendo a los concursantes. Allí en esta edición se encuentra Laura Madrueño. Carlos Sobera recibía a su compañera de grupo con mucho cariño y ella no podía evitar recordar todos los buenos momentos que había pasado con el equipo.

"Os echo muchísimo de menos, en vuestro éxito está mi felicidad. Lo que hacéis es histórico, cada vez que veo 'Supervivientes' me emociono", dijo emocionada. Ahora es desde la televisión donde acompaña a toda la "familia hondureña" con la que vivió tanto. "Me cuesta mucho porque no te voy a mentir, tengo el corazón dividido, han sido ocho años y he aprendido mucho de este equipo", reconoce ante las cámaras. Con quien no pudo hablar en esta ocasión ante los espectadores fue con Jorge Javier Vázquez. El presentador se encuentra de baja temporal por prescripción médica y no está presentando las galas de los jueves.

Para su "sustituta" solo tiene cariñosas palabras. Le reconoce todo el esfuerzo que está realizando y lo acertada que ha estado desde la primera gala. "Te mando un beso enorme compañera, qué maravilla, qué bien lo estás haciendo. Ahora si tienes la familia Hondureña, no podían haber encontrado mejor representación que la tuya, chapó", le dijo a través de la pantalla. Por su parte, Laura Madrueño le devolvía el piropo con sus mejores deseos: "Gracias, Lara, piel de gallina de poder saludarte desde aquí, desde tu casa, ya lo sabes. Tienes aquí a toda tu familia y te mandamos toda la energía desde Los Cayos para que tengas un programón, que es lo que te mereces".

Lara Álvarez, presentadora de 'Me resbala' en Telecinco

'Me resbala' se convierte en el primer proyecto profesional de Lara Álvarez desde que pusiera punto y final a 'Supervivientes'. Regresa ahora junto al equipo del programa para presentar la nueva temporada del formato de Shine Iberia. El concurso que pone a grandes humoristas españoles en retos llenos de improvisación llegará pronto a Mediaset y la presentadora se involucra en muchas de las pruebas. Prometen muchas risas y chistes mientras intentan divertir y captar al espectador.