Lara Álvarez regresa por sorpresa a 'Supervivientes'

Esta edición de 'Supervivientes' traía numerosos cambios, siendo el más notable la ausencia de Lara Álvarez. Tras una larga temporada en la que iba uniendo un proyecto a otro sin posibilidad de estar en casa junto a los suyos, decidió tomarse un respiro y dijo que no al reality más exitoso de la cadena. En su lugar, ha sido Laura Madrueño quien se ha puesto a los mandos desde Honduras y el feeling tanto con los concursantes como con los presentadores y el público ha sido muy bueno. La presentadora del Tiempo se ha ganado el cariño de todos ellos y ya son pocos los que notan la ausencia de la asturiana. Sin embargo, Lara Álvarez regresa este jueves por sorpresa al plató de 'Supervivientes'.

Debido a la baja médica de Jorge Javier Vázquez, que le ha impedido estar al frente de los diferentes programas que presenta en televisión, en la gala de este jueves estará al frente de nuevo Carlos Sobera. Sin embargo, contará con una invitada de excepción que se conoce como nadie el formato: Lara Álvarez. Eso sí, no podemos daros más esperanzas porque Lara no llega para quedarse, sino que lo hace para presentar su nuevo proyecto en televisión, 'Me resbala'. La presentadora promocionará su nuevo programa en el reality en el que ha estado tantos años al frente.

Lara Álvarez se pone al frente de 'Me resbala', el nuevo programa de risas de Telecinco

Lara Álvarez será la maestra de ceremonias de este programa de entretenimiento y humor que ya ha iniciado las grabaciones. Un espacio que está previsto que se emita en prime time y que contará con un gran plantel de concursantes que pondrán a prueba su sentido del humor y su capacidad de improvisación en las diferentes pruebas de este nuevo espacio. Junto a Paz, también estarán Florentino Fernández, Santiago Segura, Cristóbal Soria, Juanma Castaño, Raúl Gómez, María Zurita, Anabel Alonso, Edu Soto, Juan Dávila, Lorena Castell, Aníbal Gómez, JJ Vaquero, Xavier Deltell, Paula Púa y Josep Ferré.

Este programa es la adaptación española de ‘Vendredi tout est permis avec Arthur’, estrenado en Francia en 2011 y versionado desde entonces con gran éxito de audiencia en más de 25 territorios, como EE.UU., México, Italia, Francia, Portugal, Argelia, Australia, Brasil, Canadá, China, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Indonesia, Israel, Líbano, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovenia, Tailandia, Turquía y Uruguay.

La asturiana estuvo ocho años al frente de 'Supervivientes' desde Honduras

Esta nueva etapa supone un nuevo reto para Lara Álvarez después de estar ocho años al frente de 'Supervivientes' desde Honduras. Un papel que ahora ha retomado Laura Madrueño. Durante la primera gala de esta edición, Jorge Javier no se olvidó de su compañera, con quien siempre ha tenido muy buena sintonía y quiso mandarle un mensaje de cariño. En su primera conexión con Madrueño, quien estaba visiblemente nerviosa, el presentador dijo lo siguiente. "Te envío todo el amor desde Madrid y que seas capaz de disfrutar esta aventura como lo hacía tu antecesora, nuestra inolvidable Lara Álvarez, a la que deseamos desde aquí lo mejor y un beso muy fuerte. Laura Madrueño 'Supervivientes 2023' es tuyo".