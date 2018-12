Lara Álvarez ha confesado qué llevará en Las Campanadas 2019 en un arrebato de "rabia", porque no le ha gustado la polémica sobre las transparencias de Cristina Pedroche. Supuestamente ella decía que eso no es sexy, pero ha matizado que es una apreciación para ella, no para sus rivales

Lara Álvarez está muy cabreada, aunque ella prefiere hablar de “rabia” cuando trata la cuestión que ha estado en boca de todos durante los últimos días. Según la presentadora, sus palabras se han malinterpretado cuando hablaba sobre las transparencias de Cristina Pedroche, hasta el punto en el que se podría pensar que estaba iniciando una guerra con la que considera su “compañera”.

Leer más: el desafortunado comentario de Lara sobre las transparencias

Para zanjar con todas las habladurías, Lara Álvarez se ha visto obligada a publicar dos vídeos en su perfil de Instagram en el que deja claro que su última intención es atacar la forma de vestir de Cristina Pedroche. Ella no quería decir que los estilismos de Campanadas de su rival no sean sexy, sino que para ella no lo son: “Transparencias no, ni de broma, no soy muy amiga de las transparencias, ser sexy o no depende más de una actitud que de una prenda de ropa”, decía.

Leer más: Pedroche da pistas sobre cómo será su vestido en las Campanadas

Ahora, se ha explicado: “Que yo no piense o vista como el resto de mis compañeras no significa que tenga un respeto absoluto por ellas. Segundo. Si considero que hay algo fantástico en la vida es la libertad de elegir lo que a cada uno le parezca oportuno o se sienta cómodo o vaya con su personalidad”.

Eso sí, lo que más ha llamado la atención ha sido el hecho de que en este arrebato de “rabia”, Lara Álvarez ha confesado cómo irá vestida el próximo 31 de diciembre para despedir el año junto a Jesús Calleja y recibir el 2019 por todo lo alto desde los canales de Mediaset: “Me alegra poder deciros que Mayte Méndez de Vigo, que es la encargada del estilismo en esta ocasión de Las Campanadas, y Juan Avellaneda, diseñador español, van a ser los encargados de vestirme. Vamos a llevar un esmoquin, de traje de chaqueta y pantalón. Y hasta aquí”.

Además de qué llevará puesto en la esperada cita y dejar claro no solo que no llevará transparencias, sino que no le importa nada el hecho de que Pedroche sí que lo haga, ha querido dejar otra cuestión bien clara. Esto es que las Campanadas este año se realizarán desde Sant Llorenç, el municipio afectado por las inundaciones en Mallorca que consternaron la opinión pública.

Más contenido .....